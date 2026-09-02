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Ústavní soud definitivně rozhodl. Tepelné hospodářství v Chodově patří městu, ne firmě Marservis

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Dennívýzva
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Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Marservis, a potvrdil tak rozhodnutí nižších soudů, podle nichž tepelné hospodářství v Chodově nikdy nebylo majetkem firmy, ale…
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