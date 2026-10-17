Ústavní soud dal za pravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem

Ústavní soud potvrdil, že Středočeský kraj jednal v souladu se zákonem, když po odmítnutí příspěvků ze strany Kladna omezil městu spoje veřejné dopravy a vyřadil kladenskou městskou hromadnou dopravu ze systému Pražské integrované dopravy. Soud tak navázal na dřívější rozhodnutí Krajského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu, oba spor rozhodly ve prospěch kraje. Informovala o tom mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
Jádro konfliktu sahá do roku 2022, kdy Středočeský kraj zavedl takzvané Standardy dopravní obslužnosti, jednotný systém příspěvků obcí na dopravu zohledňující skutečný rozsah využívaných služeb. Pro Kladno to představovalo roční příspěvek kolem 12 milionů korun. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) platbu odmítl s argumentem, že dopravní obslužnost má ze zákona zajišťovat kraj.
Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) rozhodnutí označil za "definitivní vymezení pravidel hry pro organizaci veřejné dopravy v ČR" a vyjádřil naději, že po komunálních volbách přijde v postoji vedení Kladna změna.
Volf však trvá na svém. Poukázal na to, že i Nejvyšší správní soud ve svém dřívějším rozhodnutí konstatoval, že účast obcí na spolufinancování dopravy je dobrovolná a kraj ji nesmí vynucovat jako povinnost. Kladno prý za dobu sporu ušetřilo desítky milionů korun a platit nehodlá ani nadále.
Pro srovnání, Mladá Boleslav s přibližně 47 000 obyvateli se po zhruba roce vyjednávání v roce 2023 dohodla na ročním příspěvku organizátorovi středočeské dopravy IDSK ve výši kolem 1,7 milionu korun. Kladno má přibližně 70 000 obyvatel.
Do roku 2021 uzavíraly obce smlouvy samostatně nejen s krajem, ale i s dopravci. Kraj poté převzal objednávání veškeré veřejné dopravy a systém příspěvků sjednotil. V současnosti přispívá 970 obcí dohromady téměř 300 milionů korun ročně. Od příštího roku by se tato částka měla vyšplhat na přibližně 365 milionů, a to po rozhodnutí krajských zastupitelů ze září letošního roku. Podíl příspěvků obcí na celkových výdajích kraje na dopravu přitom klesá, z více než pěti procent v prvním roce systému na letošní čtyři procenta.
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