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Ústavní soud dal za pravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem

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Ústavní soud potvrdil, že Středočeský kraj jednal v souladu se zákonem, když po odmítnutí příspěvků ze strany Kladna omezil městu spoje veřejné dopravy a…
Situace se odehrála v Hradci Králové.

Situace se odehrála v Hradci Králové.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:00

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