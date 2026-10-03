Úsporná jízda, která ničí turbomotor. Pod 2 500 otáčkami a s plynem v kopci hrozí zkáza za pár spalovacích cyklů

Nebezpečné nejsou samotné nízké otáčky. Problém vzniká ve chvíli, kdy na motor v nízkých otáčkách dolehne zátěž. Typicky jde o stoupání, předjíždění nebo prudké sešlápnutí plynu se zařazeným vysokým převodovým stupněm. Mechanicky je tahle kombinace pro motor nejhorší a řidiči ji opakují každý den v přesvědčení, že jezdí hospodárně.
Kde na otáčkoměru začíná zóna předčasného vznícení
Týká se to přeplňovaných benzinových motorů s přímým vstřikem, které dnes pohánějí velkou část nových aut i ojetin. Odborníci u nich popisují jev zvaný LSPI, česky předčasné vznícení při nízkých otáčkách. Výzkumníci z amerického Southwest Research Institute o něm píší, že při nízkých otáčkách a vysokém točivém momentu dokáže vyvolat velmi silné klepání a katastrofické poškození motoru. Stačí k tomu několik málo spalovacích cyklů, takže řidič nemá prostor zareagovat.
Turbomotory se v reklamách chlubí silným tahem odspodu. Technicky je to opravdu výhoda, ovšem s podmínkou: platí jen do chvíle, kdy řidič k nízkým otáčkám přidá prudkou akceleraci nebo stoupání. Experimentální práce publikovaná v SAE International ukázala, že LSPI se typicky objevuje pod hranicí přibližně 2 500 otáček za minutu. Je to tedy přesně ta oblast, kde mají turbomotory nejvíc točivého momentu a kde je řidiči nejčastěji nechávají táhnout.
Šipku řazení nastavuje emisní test, který o kopcích nic neví
Ukazatel doporučeného řazení předepisuje evropská legislativa jako povinnou výbavu manuálních vozů. Jeho technické parametry vycházejí ze zkoušky označované jako type 1 emission test. Ta slouží ke schvalování aut z hlediska spotřeby a emisí CO2. Šipka proto doporučuje řazení, které se vyplatí pro spotřebu a emise při ustálené jízdě. Jestli o pár set metrů dál začíná stoupání nebo jestli se chystáte předjíždět, z ní nevyčtete.
Řídit se šipkou má tedy smysl na rovině a v klidném tempu. Před kopcem nebo předjížděním je to pomůcka postavená pro jinou situaci. Hyundai ve svých příručkách řidičům výslovně doporučuje sledovat otáčkoměr tak, aby předcházeli podtáčení i přetáčení motoru.
Olejáři na LSPI reagovali dvakrát během pěti let
Nejsilnější doklad, že LSPI je skutečný problém, přichází od výrobců maziv. Americký ropný institut v roce 2020 zavedl kategorii API SP, při jejímž návrhu byla ochrana proti předčasnému vznícení jedním z hlavních cílů. Motorový olej s touto specifikací má tedy jev přímo potlačovat.
V březnu 2025 přibyla kategorie API SQ. Ochranu proti LSPI rozšiřuje i na zestárlý olej, tedy na stav, ve kterém motor jezdí většinu doby mezi výměnami. Podklad už neříká, jak dobře motor chrání oleje starších specifikací, a tahle otázka zůstává otevřená. Změna základního olejového standardu je nákladný krok a průmysl ho kvůli okrajové kuriozitě závodních motorů dvakrát po sobě dělat nebude.
Proč starší diesel nesnáší dlouhou jízdu na nízké otáčky?
Česká ulice stojí z velké části na starších autech. V roce 2025 se k nám dovezlo přes 148 000 ojetých vozidel a téměř čtvrtina z nich byla starší patnácti let. U starších dieselů se podtáčení neprojevuje klepáním, ale pomalým zanášením filtru pevných částic. Filtr se může regenerovat jen při dostatečně vysoké teplotě výfukových plynů a ta při dlouhé jízdě s nízkou zátěží v nízkých otáčkách nevzniká. Účet přijde až po čase, v podobě drahé opravy.
Univerzální hranice otáček, která by byla bezpečná pro každý motor v každé situaci, neexistuje. Rozumný postup je přesto jednoduchý. Před kopcem nebo předjížděním podřaďte, nenechávejte motor pod zátěží dusit a šipku řazení berte vážně na rovině. Nízké otáčky jsou v pořádku, dokud k nim nepřidáte zátěž, a tu za vás auto na přístrojovce nevyhodnotí.
Že jde o skutečné opotřebení, dokládá i servisní praxe. Hyundai ve svých servisních plánech řadí dlouhodobou jízdu na nízké otáčky a s nízkou zátěží mezi náročné provozní podmínky. Auta provozovaná tímto způsobem podle něj potřebují zkrácené servisní intervaly.