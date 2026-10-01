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Úspěch libereckého klubu karate. Shotokan získal v Lucembursku čtyři zlata

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Závodníci SK Karate Shotokan Liberec se o víkendu zúčastnili mezinárodní soutěže v lucemburském Strassenu. V mimořádně silné konkurenci závodníků z 24 zemí a téměř 143 klubů zaznamenal liberecký tým výrazný úspěch.
Úspěch libereckého klubu karate. Shotokan získal v Lucembursku čtyři zlata

Úspěch libereckého klubu karate. Shotokan získal v Lucembursku čtyři zlata

Zdroj: Shotokan Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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