Voňavý skořicový poprašek, sladkokyselá ovocná vrstva uprostřed a křupavý lískooříškový dotek na čokoládě – a to vše z jediného jemného máslového těsta, které se po zakousnutí příjemně rozplývá. Tři druhy rychlého cukroví z jednoho těsta promění obyčejný podnos v pestrou sváteční podívanou, krásně provoní kuchyni vanilkou i kořením a při ochutnání nabídne tři odlišné chuťové nálady bez zbytečného zdržování.
Pečení několika druhů cukroví z jediného základu má v domácí kuchyni praktickou tradici, která se prosadila zejména v rušnějších obdobích, kdy hospodyně chtěly zaplnit sváteční mísy rozmanitými tvary i chutěmi. Chytré rozdělení těsta umožňuje střídat ovocný kontrast, kořeněnou sladkost a oříškovou čokoládu tak, aby podnos vypadal bohatě a pestře i bez zadělávání tří samostatných dávek.
Univerzální máslový základ navíc snadno přizpůsobíte aktuální náladě i zásobám ve spíži. Džem lze obměnit mezi rybízovým, malinovým, meruňkovým či šípkovým, skořicový cukr doplnit o perníkové koření, kardamom nebo špetku citronové kůry a lískooříškovou čokoládovou část vyměnit za bílou či hořkou polevu s mandlemi, kokosem nebo vlašskými ořechy.
Kromě adventního mlsání a svátečního stolu se tyto tři varianty skvěle hodí k odpolední kávě, horkému čaji, víkendovému posezení s přáteli i jako úhledný mix v krabičce pro návštěvu či kolegy. Na talíři vždy působí rozmanitě a hravě, takže si každý snadno vybere svůj oblíbený kousek.
Mouku smíchejte se změklým máslem, klasickým i vanilkovým cukrem a vejcem. Vzniklé těsto rozdělte na 3 části a pokračujte s přípravou cukroví.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, před použitím mouku prosejte.
Cukroví s džemem
Z první části těsta vytvořte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte sudý počet květinek. V polovině z celkového množství cukroví následně vykrojte střed.
Poznámka: Tvar cukroví zvolte na základě vlastního vkusu. Z těsta můžete vykrojit například kolečka nebo také elegantní hvězdičky.
Květinky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 9–10 minut. Po vychladnutí celé květinky potřete džemem, který zakryjte květinkami s vykrojeným středem.
Cukroví s džemem následně servírujte posypané moučkovým cukrem. Aplikaci džemu vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Tip: Pochoutku nikdy nejezte teplou, mohla by být špatně stravitelná.
Skořicové hvězdičky
Z druhé části těsta vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte hvězdičky. Ty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je při 180 °C asi 9–10 minut.
Ještě horké cukroví obalte ve směsi skořice a moučkového i klasického cukru. Po vychladnutí ho můžete ihned servírovat. Díky nižší teplotě bude lépe stravitelné.
Lískooříškové cukroví
Z poslední části těsta vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte kolečka. Ta vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je při 180 °C po dobu 9–10 minut.
Polovinu každého upečeného kolečka následně ponořte do rozpuštěné čokolády a posypte ji nasekanými lískovými ořechy.
Tip: Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo mikrovlnce asi za minutu.
Všechny 3 druhy rychlého cukroví z 1 těsta uchovávejte ve vzduchotěsném obalu na chladném místě, aby neosychalo a vydrželo jedlé co nejdéle.
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Zdroj receptu: ReniasBackwelt
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato