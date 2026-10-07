Usazený vodní kámen dokáže způsobit pořádné starosti. Odstranit ho lze přitom jednoduše a téměř bez jakýchkoliv výdajů

Někteří lidé mají velice často problémy s vodním kamenem, který se usazuje nejen v pračkách nebo na kohoutcích, ale také v odpadu. I z tohoto těžko dostupného místa však lze odstranit.
S vodním kamenem bojuje mnoho lidí, jelikož může zvyšovat spotřebu, nevypadá hezky a někdy také způsobí škodu na zařízení, v němž se usazuje.
Pokud byste rádi tento pevný povlak odstranili, ale netušíte, jak na to, stačí se podívat na několik triků, které vám s tímto problémem jednoduše pomohou. Vodní kámen může způsobit škody
Jestliže se vám postupně usazuje vodní kámen ve vodovodním potrubí, může způsobit škody, které je drahé a složité opravit. Vodní kámen je
usazenina z vápenatých a hořečnatých solí rozpuštěných ve vodě. V případě, že by se vám odpad ucpal vodním kamenem, hrozí, že přestane odtékat, budou se v něm zachycovat nečistoty a v nejhorším případě může také prasknout. Čištění odpadu od vodního kamene
Usazený vodní kámen můžete z odpadu snadno vyčistit. Tuto metodu lze používat také v případě, že chcete odpad vyčistit jen preventivně. Stačí, když si připravíte dva šálky bílého octa a dva litry čisté vody.
Tento roztok nalijte do odpadu a nechte ho působit několik hodin. Následně si dejte vařit do rychlovarné konvice vodu a do odpadu nasypejte jednu lžíci kyseliny citronové. Tu nakonec zalijte vařící vodou. Výhodou tohoto triku je také to, že z odpadu nepůjde nepříjemný zápach. Fotografie: Freepik Vodní kámen usazený na WC
I na tomto místě se usazuje vodní kámen. Na toaletě si můžete všimnout nepěkných hnědých skvrn, což je usazený vodní kámen. K jeho odstranění vám poslouží
ocet, který stačí nalít do záchodové mísy. Je možné použít celou lahev. Ocet nechte nejlépe přes noc působit a druhý den záchod vyčistěte záchodovou štětkou a poté klasicky spláchněte.
Vodní kámen se usazuje i v myčce
Majitelé myček na nádobí se jistě radují z toho, že nemusí mýt nádobí ručně, a navíc jim tento domácí pomocník ušetří hodně vody, peněz i času. Je však nutné se o myčku na nádobí starat a
občas ji očistit od usazeného vodního kamene. Budete k tomu potřebovat ocet nebo kyselinu citronovou. Tu jednoduše nalijte přímo do myčky nebo ji dejte do dávkovače. Touto metodou prodloužíte její životnost a snížíte spotřebu vody a elektřiny. Rychlovarná konvice je ráj pro vodní kámen
Většina lidí si všimne vodního kamene hlavně v rychlovarné konvici. Bohužel ve většině případů je to až v momentě, kdy si zalijí kávu či čaj a do nápoje se jim dostanou
bílé kousky vodního kamene. Stejný díl vody a octu stačí nalít do konvice, nechat projít varem a poté směs vylít do dřezu. Nakonec konvici několikrát propláchněte čistou vodou. Fotografie: Freepik Omezení vodního kamene
V případě, že byste rádi zabránili vzniku vodního kamene, můžete vyzkoušet několik metod. Jednou z nich je i
změkčovač vody, který se instaluje přímo na hlavní přívod vody. Díky tomu bude voda měkčí a z kohoutků vám půjde voda, která nebude příliš zanášet zařízení, do nichž budete vodu používat.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Vodní kámen dokáže pořádně zatopit. Naučte se s ním bojovat prakticky bez nákladů appeared first on BydlímeÚtulně.cz.