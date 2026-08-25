Usain Bolt poklekl před partnerkou Kasi na své narozeninové oslavě. Zásnuby přišly po 13 letech vztahu

Usain Bolt klečel ve světlém kostkovaném obleku uprostřed sálu v One Belmont, kancelářské věži v New Kingstonu, která ten večer sloužila jako kulisa jeho narozeninové party. V jedné ruce mikrofon, druhou natažená ke Kasi Bennettové ve zlatých šatech se stříbrným zdobením. Kolem stáli přátelé, rodina, tři společné děti. Nebyl to začátek příběhu. Byl to jeho formální podpis.
Scéna, kterou zachytil Instagram
Zásnuby z 21. srpna 2026 nemají klasické oficiální oznámení. Řetězec informací vede k fotografiím, které na svém Instagramu sdílel Jamaica Observer, a k narozeninovému postu samotné Kasi Bennettové. Sekundární média po celém světě je převzala během hodin. Na snímcích je vidět Bolt na kolenou, pak objetí, pak prsten. Přímý citát od Kasi po žádosti ale veřejně nezazněl, dostupné jsou jen fotografie a jejich jednoznačný výklad.
Třináct let, tři děti, žádný spěch
Bolt a Bennettová spolu chodí od roku 2013. Dcera Olympia Lightning přišla na svět v roce 2020, dvojčata Thunder a Saint Leo o rok později. Zásnuby tedy nepředcházejí založení rodiny, přicházejí až po něm.
Proč tak dlouho? Přímé vysvětlení k srpnu 2026 Bolt veřejně nedal. Nejbližší opěrný bod jsou jeho starší výroky. V září 2016 v rozhovoru pro Extra TV říkal, že na manželství ještě není připravený a chce vztahu dát čas. Ve stejném období pro GQ vysvětloval, že chce „to, co měli jeho rodiče“, a připomněl, že jeho rodiče měli jeho samotného ještě dlouho před svatbou. V jamajském kontextu to není výjimka, spíš kulturní norma.
Třináct let před zásnubami je i ve světě sportu nadprůměrně dlouhá doba. LeBron James požádal Savannah Brinsonovou o ruku po zhruba deseti letech. Michael Phelps se s Nicole Johnsonovou zasnoubil po přerušovaném vztahu trvajícím šest až osm let. Bolt je navíc posunutý tím, že zásnuby přišly až po třech dětech, u obou zmíněných sportovců to bylo naopak.
Z party ikony rodinným mužem
Bolt v aktivních letech budoval image neoddělitelnou od nočního života, tanečních klubů a mediálních historek. Sám ten obraz v roce 2016 relativizoval jako kulturně zkreslený. Dnes vypadá jeho svět jinak. V rozhovoru pro Jamaica Gleaner z roku 2021 mluvil o výchově dětí v Kingstonu, o pomoci rodiny Kasi a o tom, jak ho otcovství zpomalilo a udělalo trpělivějším. Pro Grammy.com ve stejném roce popisoval své hudební projekty, reggae a dancehallovou produkci pod hlavičkou Country Yutes. K tomu provozuje restaurační síť Tracks & Records.
Čtyřicáté narozeniny tak nezastihly sprinterskou superstar, ale podnikatele, producenta a otce tří dětí, který si na koleno klekl ve chvíli, kdy to podle vlastních měřítek dávalo smysl.
Co bude dál
Datum svatby pár neoznámil. Žádný z dostupných zdrojů z posledních dnů nezmiňuje konkrétní plány ani místo obřadu. Vzhledem k Boltově dosavadnímu tempu by překvapilo, kdyby spěchal.
Zásnuby na čtyřicátiny nepůsobí jako milník, který mění směr. Působí jako razítko na dokument, který byl podepsaný už dávno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta