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Usain Bolt poklekl před partnerkou Kasi na své narozeninové oslavě. Zásnuby přišly po 13 letech vztahu

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Nejrychlejší muž historie požádal o ruku matku svých tří dětí. Udělal to na oslavě čtyřicátin v Kingstonu, před rodinou a přáteli.
Usain Bolt poklekl před partnerkou Kasi na své narozeninové oslavě. Zásnuby přišly po 13 letech vztahu

Usain Bolt poklekl před partnerkou Kasi na své narozeninové oslavě. Zásnuby přišly po 13 letech vztahu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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