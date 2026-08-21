US Open zveřejnilo pavouka mixu, Siniaková v hlavní soutěži chybí a pořadatelé čelí kritice

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Siniaková vytvořila do smíšené čtyřhry US Open pár s britskou deblovou jedničkou Henrym Pattenem
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Podle zveřejněného pavouka si dvojice musí účast vybojovat v kvalifikaci
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Šest párů získalo přímé místo podle součtu žebříčkového postavení obou hráčů ve dvouhře, osm dalších dostane divokou kartu
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Deblové pořadí se při přímém vstupu do hlavní soutěže vůbec nezohledňuje
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Kvalifikace se hraje 24. srpna, o dvě postupová místa se utká osm párů ve zkráceném formátu
Rok poté a stejný pocit
Američané se před rokem odklonili od tradičního modelu a smíšenou čtyřhru uspořádali jen pro šestnáct vyvolených párů složených převážně z hvězdných singlistů. Hrálo se dva dny před samotným turnajem a odměna pro vítěze vzrostla na milion dolarů.
Kateřina Siniaková se tehdy stala symbolem odporu proti novým pořádkům, které dopadly hlavně na specialisty na čtyřhru. Do soutěže se původně vůbec nedostala, po tlaku z tenisového prostředí ji organizátoři narychlo zařadili k Janniku Sinnerovi, jenže Ital pár hodin před startem účast zrušil a na jejich místo přišel americký pár Harrison a Collinsová.
Letos zkusila jinou cestu. Spojila se se současným králem mužské čtyřhry Henrym Pattenem, aby pořadatele přesvědčila kvalitou. Pavouk zveřejněný v pondělí ovšem ukázal, že česko-britská dvojice do hlavní soutěže nepatří.
Vlna, která se strhla během minut
Pod příspěvkem se okamžitě nahromadily reakce, v nichž se opakují slova jako absurdní, směšné, skandál, neúcta nebo ostuda.
„Jak sakra můžou být tihle deblisté jen v kvalifikaci? Znovu je to výsměch smíšené čtyřhře, když singlisté opět hrají turnaj hlavně kvůli pozornosti médií a fotografiím," rozčílil se britský tenisový novinář Chris Goldsmith.
Pořadatelé odkazují na znovu přepracovaná pravidla. Šest párů se dostalo dovnitř podle součtu žebříčkového postavení obou hráčů ve dvouhře, osm dalších obdrží divokou kartu a poslední dvě místa určí kvalifikace. Postavení ve čtyřhře nehraje při přímém vstupu žádnou roli. Paradoxně se tak dovnitř dostala deblová partnerka Siniakové Taylor Townsendová, která tvoří pár s Alexandrem Zverevem.
Kvalifikace jako loterie
Boj o dvě místa se odehraje v pondělí 24. srpna a zúčastní se ho osm dvojic. Hraje se ve zkráceném formátu: sety končí po zisku čtyř her, za stavu 4:4 přichází tie-break a třetí sadu nahrazuje desetibodový super tie-break.
Jediným ryze deblovým párem v hlavní soutěži tak zůstávají obhájci titulu Sara Erraniová s Andreou Vavassorim, kteří loni tomuto formátu vypálili rybník. I oni museli letos dostat divokou kartu.
Přihlásila se i ryze česká dvojice Karolína Muchová a Jakub Menšík, ve startovním poli ovšem zatím není. US Open ještě v následujících dnech udělí tři divoké karty do hlavní soutěže a dvě do kvalifikace.
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