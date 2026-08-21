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US Open zveřejnilo pavouka mixu, Siniaková v hlavní soutěži chybí a pořadatelé čelí kritice

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Loni ji organizátoři nasadili na poslední chvíli a pár hodin před startem zase vyškrtli. Letos si Kateřina Siniaková našla nejlepšího deblistu světa a stejně skončila v kvalifikaci. Pod oznámením US Open se okamžitě nakupily komentáře o skandálu a neúctě.
US Open zveřejnilo pavouka mixu, Siniaková v hlavní soutěži chybí a pořadatelé čelí kritice

US Open zveřejnilo pavouka mixu, Siniaková v hlavní soutěži chybí a pořadatelé čelí kritice

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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