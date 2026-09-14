Úředníci z Liberce vyměnili klávesnice za škrabky a vymalovali ruprechtickou knihovnu

Úředníci z Liberce vyměnili klávesnice za škrabky a vymalovali ruprechtickou knihovnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Knihovna-Ruprechtice-8.2026-012
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Aplikace EZKarta dostala na začátku září výraznou aktualizaci. Z nástroje, který si řada lidí pamatuje...
Komentovanou prohlídkou se zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem slavnostně otevřel Vyškov obnovenou...
Zastupitelstvo hlavního města Prahy odhlasovalo výkup pozemků v katastrálních územích Zbraslav a Lipence o...
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