Urážky a provokace fanouška. Český tenista Menšík po zpackaném boji o postup mezi elitu na US Open zuřil

Sobota 6. září 2026, Louis Armstrong Stadium, půl druhé ráno newyorského času. Dvacetiletý Čech právě ztratil pětisetový zápas proti domácímu Learneru Tienovi 3:6, 6:1, 7:6, 3:6, 4:6. Na klasickou tiskovou konferenci nedorazil. Když se ho novináři v nahrávce pro média zeptali na incident s fanouškem, který ho během klíčové pasáže zápasu opakovaně urážel z tribuny, odpověděl dvěma slovy: „Bez komentáře.“ Tři hodiny a dvacet čtyři minut boje o osmifinále grandslamu se mu smrskly do ticha, které řeklo víc než cokoli jiného.
Zápas, který měl být vyhraný
Menšík vstoupil do utkání špatně, první set ztratil 3:6. Pak ale přepnul. Druhý set ovládl 6:1, třetí urval v tie-breaku 7:6. Vedl 2:1 na sety a ve čtvrtém setu brejknul Tiena hned v úvodu. Za stavu 2:0 a 40:15 při vlastním servisu byl dva míče od toho, aby vedl 3:0 a prakticky zavřel dveře do osmifinále. Podle oficiálního reportu US Open šlo o moment, kdy Tien „visel na vlásku“.
Právě tady se zápas zlomil. A nebyl to jen tenis.
Dvě stížnosti, jeden vykázaný fanoušek
Někdy kolem stavu 2:0 ve čtvrtém setu začal jeden z diváků na tribuně Menšíka cíleně verbálně provokovat. Přesné znění urážek veřejně doložené není, sám Menšík mluvil o urážlivých provokacích mířených přímo na něj. Nejprve se s fanouškem pokusil komunikovat sám. Nepomohlo to.
Šel za hlavním rozhodčím. Rozhodčí situaci řešil, ale fanoušek zůstal na svém místě. Menšík se vrátil ke hře, jenže provokace pokračovaly. Až po druhé stížnosti, doprovázené skandováním části publika „vyhoďte ho“, pořadatelé diváka skutečně vyvedli.
Jenže škoda už byla hotová. Menšík ztratil rytmus, čtvrtý set prohrál 3:6. V rozhodujícím pátém setu ještě za stavu 2:2 měl tři brejkboly, ani jeden neproměnil. Tien, nesený podporou domácího publika, set dohrál 6:4 a postoupil do osmifinále. Podle zprávy iDNES Menšík omluvil svou absenci na tiskové konferenci únavou po noční pětisetové bitvě.
Incident jako příčina, nebo katalyzátor?
Bylo by nefér tvrdit, že Menšíka porazil fanoušek, ne Tien. Americký hráč odehrál skvělý obrat a v závěru zápasu dominoval. Zároveň ale nelze ignorovat načasování. Incident přišel přesně v pasáži, kdy měl Menšík zápas pod kontrolou, vedl 2:1 na sety, 2:0 ve čtvrtém, servíroval na 3:0. Minimálně mu rozbil koncentraci ve chvíli, kdy ji potřeboval nejvíc.
Podle nás jde o kombinaci dvou selhání: sportovního, protože Menšík nedokázal proměnit klíčové míče, a pořadatelského, protože zásah přišel až po druhé stížnosti a po eskalaci ze strany publika. Hlavní rozhodčí má podle Grand Slam Rulebooku povinnost kontrolovat publikum, když narušuje průběh zápasu. V praxi ale rozhodčí často čekají na „jasný dopad“, a než ho uznají, hráč už ztratil momentum.
Sázkaři v hledišti: systémový problém tenisu
Menšíkův případ není ojedinělý. Dva dny před jeho zápasem vyšel v Guardianu rozsáhlý text o tom, jak sázející fanoušci systematicky narušují tenisové zápasy po celém světě. Přímo v něm citují i Menšíka, který říká, že podobné situace zažívá „mnohokrát“, především na evropských turnajích. Jiří Lehečka v témže článku popsal, že mu rozhodčí při jednom z dřívějších zápasů řekl, že bez přímé urážky s rušivým divákem „moc dělat nejde“.
Čísla z monitoringu organizace Signify za rok 2025 ukazují, že rozzlobení sázkaři stojí za 42 % veškerého ověřeného online obtěžování mířeného na tenisty a za 59 % toho nejzávažnějšího. Online nadávky a provokace z tribuny jsou dvě různé věci, ale mají stejný zdroj. Tenis reaguje monitoringem, spoluprací s platformami a policií. Speciální pravidla cílená přímo na rušivé sázkaře v hledišti ale v předpisech ATP, WTA ani grandslamů zatím chybí.
Co z toho zbývá
Menšík odešel z Louis Armstrong Stadium v půl druhé ráno bez komentáře, bez osmifinále a s pocitem, který si nechal pro sebe. Tien jel dál na vlně domácí podpory. A tenis má další epizodu, po které se mluví o pravidlech, ale nic se nemění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný