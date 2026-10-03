Úřad práce jí řekl, že nemá nárok na nic. Invalidní důchodkyně kvůli žádosti o dávky opakovaně zkolabovala

Invalidní důchodci mají v Česku na finanční pomoc od státu nárok, jenže žena, která svůj příběh popsala webu TN, se k ní přes opakované pokusy nedostala. Systém podle ní funguje tak, že žadatele spíš odrazuje, než aby mu pomohl. Zatím je to ovšem jen její výpověď, protože vyjádření Úřadu práce k jejímu případu zveřejněné není.
Jediný příjem má z invalidního důchodu, a ten jí nestačí
Žena pobírá invalidní důchod druhého stupně. Kvůli zdravotnímu stavu si nemůže nic přivydělat, takže důchod je jejím jediným příjmem. Podle vlastních slov z něj nemá šanci vyžít.
Proto se obrátila na Úřad práce se žádostí o dvě dávky, příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí. Pokoušela se o to několikrát a každý pokus podle ní skončil stejně: zkolabovala. Když člověk, který o dávky žádá právě kvůli špatnému zdraví, opakovaně nevydrží samotné vyřizování, stává se z řízení překážka pro ty, kterým má sloužit. Dávky nedostala dodnes.
Co jí na úřadě odpověděli na otázku, na co má nárok
Žena na Úřadu práce zjišťovala, jaká podpora jí může patřit. Odpověď podle ní zněla: „Nemáte nárok na nic.“ Opakovaně jí prý úředníci podali i lživé informace a celý proces popisuje jako složitý a zdlouhavý.
Z dostupných údajů nejde posoudit, zda měl úředník pravdu. Výši jejího důchodu ani důvod, proč dávky nedostala, nikdo nezveřejnil. Pokud jí ale úřad nejdřív řekl, že nárok nemá, a pak po ní chtěl další formuláře, dostávala od něj protichůdné signály. Sama nabyla dojmu, že je vše od začátku nastavené tak, aby se žádost vyřídit nedala a žadatel to vzdal.
I s právníkem dostala formuláře zpátky k přepracování
S vyplněním žádosti si nechala pomoct od právníka. Úřad práce jí přesto poslal novou dávku formulářů s tím, že dosavadní jsou vyplněné špatně a musí je vyplnit znovu. Pokud chybu v papírech nedokázal odstranit ani člověk s právní vzděláním, nejde jen o nepozornost žadatelky.
Zátěž se netýká jen jí. Kdo bydlí v nájmu, musí podle ženy každé tři měsíce, tedy čtyřikrát do roka, nechat svého domácího vyplnit formuláře, které úřad vyžaduje. Žadatel tak závisí i na ochotě pronajímatele.
Tucet velkých formulářů ji podle jejích slov neustále psychicky zatěžuje. Žena říká, že už neví, jak postupovat dál.