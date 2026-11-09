Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Uprchlý vězeň z Liberce skončil v poutech v Jablonci. Prozradilo ho ničení aut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Devětatřicetiletý vězeň, který 1. listopadu svévolně opustil pracoviště v liberecké ulici České mládeže, strávil na útěku jen několik dní. Přišel o svobodu v noci…
pouta

pouta

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:19

Reklama
Další články z Náš REGION
Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji klesla na osmileté minimum
Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji klesla na osmileté minimum
Požár neobydleného domu u výstaviště v Lysé nad Labem způsobil škodu dva miliony korun
Požár neobydleného domu u výstaviště v Lysé nad Labem způsobil škodu dva miliony korun

Požár neobydleného domu v těsném sousedství výstaviště v Lysé nad Labem zaměstnal hasiče v sobotu brzy...

Hasiči v Uherském Hradišti dostanou přednost na křižovatkách
Hasiči v Uherském Hradišti dostanou přednost na křižovatkách

Centrální hasičská stanice v Uherském Hradišti má od listopadu 2026 k dispozici zařízení OBU Smart Gear,...

Přes padesát mediků si v českobudějovické nemocnici vyzkoušelo gastroenterologii na vlastní kůži
Přes padesát mediků si v českobudějovické nemocnici vyzkoušelo gastroenterologii na vlastní kůži

Nemocnice České Budějovice se ve dnech 6. a 7. listopadu stala dějištěm vzdělávací akce Gastro kemp, které...

Hraniční most i nová náves sbližují českou a saskou stranu Krušných hor
Hraniční most i nová náves sbližují českou a saskou stranu Krušných hor

Hraniční most mezi Loučnou pod Klínovcem a německým Oberwiesenthalem byl slavnostně otevřen 30. září...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.