Uprchlý vězeň z Jiren u Prahy se sám přihlásil na policejní stanici

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Uprchlý vězeň z Jiren u Prahy se sám přihlásil na policejní staniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Osmatřicetiletý vězeň, který v pátek opustil nestřežené pracoviště v Jirnech u Prahy, se nakonec sám dostavil na policejní služebnu. Pátrání je odvoláno. Pátrání po…
policie ilustračka pčr
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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