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Upíři, festivalový hit i bolestivý výlet do historie. Festival indického filmu se blíží

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Od 8. do 10. října se v pražském kině Světozor uskuteční již tradiční Festival indického filmu. 23. ročník nám znovu nabídne to nejzajímavější ze světa Bollywoodu, jenž rozhodně nenabízí pouze filmy plné hudby a tance, ale vzniká zde mnohem pestřejší paleta titulů. Letošní nabídka pěti snímků to jasně ukazuje.
Upíři, festivalový hit i bolestivý výlet do historie. Festival indického filmu se blíží

Upíři, festivalový hit i bolestivý výlet do historie. Festival indického filmu se blíží

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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