Upíři, festivalový hit i bolestivý výlet do historie. Festival indického filmu se blíží

Od 8. do 10. října se v pražském kině Světozor uskuteční již tradiční Festival indického filmu. 23. ročník nám znovu nabídne to nejzajímavější ze světa Bollywoodu, jenž rozhodně nenabízí pouze filmy plné hudby a tance, ale vzniká zde mnohem pestřejší paleta titulů. Letošní nabídka pěti snímků to jasně ukazuje.
Festival zahájí ve čtvrtek za účasti indického velvyslance snímek Main Vaapas Aaunga režiséra Imtiaze Aliho, v němž ale nezačneme zrovna zvesela. Podíváme se totiž do bolestivé části indické historie. Snímek vypráví příběh mladého sikhského muže a jeho muslimské partnerky, jejichž osudy ovlivní dramatické události rozdělení Britské Indie v roce 1947. Jejich vztah má pak dozvuky také o 80 let později.
V pátek nabídne festival divočejší žánrový koktejl, a to doslova. Cocktail 2 je romantická komedie se všemi typickými prvky Bollywoodu, která navazuje na hit z roku 2012. Cactus Pears je naopak artové oceňované drama, které svými kvalitami dobylo zahraniční festivaly. Film zavede diváky do zapadlé vesnice, kam se hlavní postava vrací po smrti otce. Zde musí dodržovat smuteční rituály, jeho návrat ale zkomplikuje setkání s dávným kamarádem z dětství.
„V Indii je stále poměrně vzácné narazit na komplexní vyzrálé dílo, které orientaci svých hrdinů nesoudí a nevysmívá se jí. Zřejmě i proto tento film zaujal porotu festivalu nezávislé kinematografie Sundance v americkém Utahu, která mu udělila Velkou cenu poroty“, doplňuje zajímavost k filmu umělecký ředitel festivalu, režisér Radim Špaček.
Sobotní dopoledne bude opět věnováno novodobé tradici festivalu, tedy zaměření na indické hity devadesátých či nultých let. Do této sekce tentokrát ideálně zapadl film Rang De Basanti z roku 2006. „Celé léto jsem na Instagramu téměř v přímém přenosu sledoval bouřlivé studentské protesty nejprve v hlavním městě Dillí a poté už po celé zemi. A právě film Rang De Basanti s Aamirem Khanem v hlavní roli se stal jedním ze symbolů těchto nepokojů. Proč? Pro odpověď si přijďte do kina Světozor,“ zve do kina Špaček. Letošní nabídku pak v sobotu večer uzavře titul Thamma, který kombinuje komedii, horor a upírský příběh, v němž se objeví i vycházející hvězda Ayushmann Khurrana.
Filmy však indický festival ještě nekončí. Doprovodným programem je totiž i letos Festival indického tance, v němž se mohou návštěvníci těšit na taneční semináře i individuální lekce s lektory z celého světa a nedělní velkolepý taneční galavečer Bollywood fiesta v divadle Rokoko. Atmosféru Indie během festivalu dotvoří výzdoba kina od Sanu Babu i speciality připravené indickou restaurací. Tradicí se pak stala taneční bollywoodská párty. Ta letošní bude nově pod taktovkou DJ Dance Sandeepa, tentokrát v Theatro Music Club v prostorách Hudebního divadla Karlín v sobotu 10. října. Praha se bude zkrátka od 8. října vrtět ve výrazných indických rytmech.
Zdroj: Festival indického filmu