Upečená dýně a pár obyčejných surovin – vznikl salát tak dobrý, že jsem ho snědla celý sama. Do diety naprosto ideální

Dýňový salát s fetou a lískovými ořechy je skvělou volbou pro každého, kdo hledá lehký, ale zároveň sytý oběd nebo výraznou teplou přílohu. Tento podzimně laděný pokrm v sobě spojuje sladko-kořeněnou chuť pečené dýně, slaný krémový sýr, šťavnaté hroznové víno a křupavé oříšky. Výsledkem je barevný, nutričně bohatý salát, který skvěle zasytí a vypadá fantasticky na talíři.
Pečení dýně s bylinkami a následná kombinace se slanými sýry typu feta má své kořeny v moderní středomořské gastronomii. Řekové i Italové nedají na pečenou zeleninu s fetou dopustit. Praktický trik tohoto receptu spočívá v tom, že dýni upečete do měkka s česnekem, tymiánem a kapkou chilli, což jí dodá hlubokou, plnou chuť. Krátce opražené lískové oříšky uvolní své esenciální oleje, takže v salátu krásně rozvoní a dodají mu potřebnou křupavost. Medovo-hořčičný dresink pak všechny tyto výrazné prvky dokonale propojí.
Předností tohoto salátu je jeho univerzálnost a nutriční vyváženost. Nabízí dostatek vlákniny z čerstvého baby špenátu a dýně, zdravé tuky z ořechů a kvalitní bílkoviny ze sýra feta. Funguje jako plnohodnotné vegetariánské jídlo, ale stejně tak oslní na pohoštění s přáteli jako příloha k pečenému masu nebo s dokřupava opečenou rozpečenou bagetkou.
Recept si můžete snadno upravit podle sezóny i vlastní chuti. Místo lískových ořechů lze použít opražená dýňová semínka nebo vlašské ořechy. Pokud nemáte po ruce hroznové víno, výborně poslouží kuličky granátového jablka, které dodají příjemnou navinulost. Pro ještě sytější verzi stačí do salátu přimíchat uvařenou quinou, čočku beluga nebo kousky grilovaného kuřecího masa.
Dýni rozkrojte, vydlabejte a nakrájejte na menší kousky, které rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem. Zeleninu ochuťte tymiánem, rozmarýnem, solí, pepřem, kmínem a přidejte k ní nastrouhaný česnek.
Ingredience zalijte olivovým olejem, posypte chilli, důkladně je zamíchejte a pečte v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 20–30 minut.
Poznámka: Asi 5 minut před konce pečení k dýni přidejte lískové ořechy v samostatné formě na pečení. Díky tepelné úpravě se krásně rozvoní a budou v salátu úžasně křupat.
Pokračujte s přípravou dresinku. Ve větší misce smíchejte hořčici, med, ocet, olivový olej a vodu. Směs pak ochuťte solí a pepřem.
Nakonec ve větší míse smíchejte baby špenát, nasekané upečené ořechy, na proužky nakrájenou cibuli, rozpůlené hrozny a fetu.
Poznámka: Červená cibule je do salátu vhodnější. Je jemnější a není tak štiplavá.
Vše zalijte připraveným dresinkem a dýňový salát s fetou servírujte.
Tip: Salát chutná skvěle s opečenou bagetkou, ale hodí se i jako příloha k masu.
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Zdroj receptu: AOK – Der Gesundheitskanal
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová