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Upečená dýně a pár obyčejných surovin – vznikl salát tak dobrý, že jsem ho snědla celý sama. Do diety naprosto ideální

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Potřebujete-li bleskový fit oběd, sytou svačinku nebo originální přílohu k masu, zkuste tento recept. Dýňový salát s fetou je křupavý a má úžasně bohatou chuť.
Upečená dýně a pár obyčejných surovin – vznikl salát tak dobrý, že jsem ho snědla celý sama. Do diety naprosto ideální

Upečená dýně a pár obyčejných surovin – vznikl salát tak dobrý, že jsem ho snědla celý sama. Do diety naprosto ideální

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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