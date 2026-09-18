„Updated lady“ je nejhezčí módní návrat podzimu: jak vypadat žensky a elegantně, aniž by ses převlékla za vlastní babičku

Jedním z nejvýraznějších módních archetypů podzimu 2026 je podle Vogue Updated Lady. A ten název je vlastně dost přesný. Nejde o návrat do doby, kdy správná žena vlastnila rukavičky, kabelku do ruky a na veřejnosti pravděpodobně nikdy neseděla s koleny od sebe.
Jde o návrat ženských siluet, strukturovaných sak, sukní, broží, perel a uhlazenějších doplňků, ale bez povinnosti nosit celý balíček najednou. Moderní verze funguje právě díky tomu, že jednu „lady“ věc pošleš mezi kusy, které ji trochu rozbijí.
Sako s pasem dej k džínům
Tohle je možná nejjednodušší recept.
Strukturované sako, které zvýrazňuje pas, by s odpovídající sukní mohlo působit velmi formálně. S volnějšími džínami nebo lehce ošoupaným denimem se ale okamžitě přesune do současnosti.
Pod sako dej obyčejné tričko nebo tenký rolák, přidej loafers, kitten heels nebo jednoduché tenisky a nech střih saka dělat hlavní práci. Nemusíš k němu shánět „správné“ kalhoty. Právě nesprávné mohou být lepší.
Pencil skirt už nemusí chodit jen do kanceláře
Pouzdrová nebo úzká midi sukně se vrací v měkčích, zajímavějších verzích. Zkus ji s volným svetrem, mikinou nebo koženou bundou místo klasické košile.
Pokud celý outfit působí příliš uhlazeně, přidej botu, kterou by si „lady“ z minulého století pravděpodobně nevybrala. Tenisky. Robustnější loafer. Nebo třeba barevnou ponožku. Najednou se změnila celá nálada, přestože sukně zůstala stejná.
Perly ano. Ale ne nutně tak, jak je nosila tvoje babička
Perlový náhrdelník přes jednoduchý šedý úplet. Jedna výrazná perlová náušnice. Několik nepravidelných perel na moderním řetízku.
Vogue u trendu Updated Lady přímo doporučuje tradiční prvky interpretovat vlastním způsobem a ukazuje například perly zasazené do méně očekávaného stylingu. Jinými slovy: nemusíš odložit klasiku. Jen ji nemusíš poslušně zopakovat.
Brož je zpátky a překvapivě zábavná
Ano, brož. Ta věc, kterou jsi možná naposledy viděla na kabátu své tety. Letos ji ale můžeš dát na klopu oversize saka, svetr, šálu, kabelku nebo dokonce baseballovou čepici, pokud máš chuť si s trendem opravdu hrát.
Právě brož je perfektní „personality piece“. Je malá, ale dokáže velmi jasně říct, že outfit není náhodná kombinace základních kusů.
Top-handle kabelka se nemusí chovat formálně
Malá strukturovaná kabelka do ruky působí automaticky elegantně. Tak jí dej něco, s čím se hádá. Džíny. Koženou bundu. Pánský kabát. Velký svetr.
Pokud ji zkombinuješ s lodičkami, sukní a perfektní halenkou, dostaneš samozřejmě velmi uhlazený celek. Pokud ji dáš k něčemu obyčejnému, stane se jedinou „dámou“ v místnosti. A to často funguje mnohem lépe.
Ladylike není synonymum pro nudnou béžovou
Podzimní žena nemusí existovat jen v camel, krémové a černé. Burgundy. Čokoláda. Kobaltová. Tmavě zelená. Výrazný šátek nebo barevné rukavice dokážou klasickou siluetu dostat velmi rychle z katalogu konzervativního oblečení.
Stejně tak vzor – leopardí bota nebo výrazná kabelka může celý uhlazený outfit záměrně narušit.
A hlavně si z trendu vezmi jen to, co tě baví
To je možná nejmodernější část celého „lady“ návratu. Nemusíš se transformovat. Pokud miluješ džíny, vezmi si jen sako. Pokud nenávidíš sako, vezmi si brož. Pokud se v midi sukni necítíš, dej si k obyčejným kalhotám malou top-handle kabelku.
Vogue to u letošního trendu shrnuje poměrně osvobozujícím způsobem: moderní žena si z ladylike estetiky může vzít to, co jí funguje. Takže pokud se ti líbí perly, ale nechceš vypadat jako dáma čekající na čaj s královnou?
Výborně. Dej je k mikině. To je přesně pointa.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o podzimních trendech a osobním stylu najdeš na Poudrée.
Zdroje: Vogue – You Don’t Have to Be a Lady to Dress “Ladylike” [1], Vogue – The Fall Fashion Forecast: 5 Trends to Be Inspired by This Season [2].