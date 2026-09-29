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Univerzita v Ústí nad Labem slaví 35 let. Z malé školy vyrostla instituce s deseti tisíci studenty

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Dennívýzva
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Před pětatřiceti lety nikdo netipoval, že z nové vysoké školy v Ústí nad Labem vyroste plnohodnotná univerzita. Pochybnosti tehdy nepanovaly jen venku, skeptici se…
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