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Univerzita Pardubice otevřela brány novému akademickému roku, nastoupilo téměř 3900 nových studentů

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Pardubická univerzita přivítala v pondělí nový akademický rok s více než 7500 studujícími. Z tohoto počtu nastoupilo letos nově téměř 3900 uchazečů, přičemž zájem…
Univerzita_Pardubice_-_DFJP_-_1

Univerzita_Pardubice_-_DFJP_-_1

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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