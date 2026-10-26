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Univerzita Hradec Králové vyhlásila rektorské volno na den pohřbu rektora Jana Kříže

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Univerzita Hradec Králové (UHK) vyhlásila na pátek 30. října rektorské volno. Důvodem je poslední rozloučení s rektorem Janem Křížem, který zemřel po těžké nemoci…
rektor2

rektor2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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