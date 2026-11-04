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Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano

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Když potřebuji upéct něco domácího a nechci půl dne čekat, sahám po tomto univerzálním těstu s droždím bez kynutí. Hodí se na závin, táč i buchty, je rychle zadělané a díky vlažnému mléku, oleji a droždí zůstává hezky měkké i druhý den. Nejvíc mě na něm baví, že se po zpracování rovnou vyválí a nemusí odpočívat ani kynout.
Obrázek k receptu na Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano

Obrázek k receptu na Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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