Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano

Na koláče a buchty z kynutého těsta jsem dlouho zadělávala klasiku, kterou jsem pak nechávala aspoň hodinu stát v teple. Pak jsem narazila na tenhle postup a dost mě překvapil. Univerzální těsto s droždím bez kynutí se dá použít na závin, táč i buchty, hotové je za pár minut a díky vlažnému mléku, oleji a droždí zůstává měkké i druhý den. Největší výhoda je vlastně úplně obyčejná: zaděláte, propracujete a hned válíte. Žádná mísa pod utěrkou, žádné čekání.
U nás doma se z toho stal recept pro dny, kdy se hodí mít něco upečeného, ale času není nazbyt. Na
těsto rozválím spíš jablečný štrúdl na tenko. U táče ho nechávám trochu vyšší, aby ovoce nesedělo jen na papírové vrstvě. A když dělám buchty, prostě ho rozdělím na zhruba stejné kousky, víc se s tím nepárám. Je to jeden z těch postupů, které stojí za to mít někde opsané, třeba i na trochu zamaštěném papírku v šuplíku. V kuchyni takové recepty často zachraňují víkendové odpoledne.
Můj tip zní: Těsto si hned po zadělání rozdělte na 4 kusy. S menšími kusy se pracuje jistěji, tolik se netrhají a snáz z nich uděláte tenký závin i pevnější základ pod ovoce na táč. Proč těsto bez kynutí doma tak dobře funguje
Na první pohled to může znít trochu podezřele.
Droždí si většina z nás spojuje s čekáním, s utěrkou přes mísu a s tím, že těsto musí viditelně vyběhnout. Tady se postup zkracuje. Rozhoduje hlavně pořádné propracování a poměr tekutiny s tukem. Někdo si nejdřív udělá malý kvásek z vlažného mléka a droždí, jiný droždí rozdrobí rovnou do směsi. V domácích sešitech najdete obě verze a obě dávají použitelný výsledek. Recept na poctivé univerzální těsto bez kynutí
Používám ho na závin, ovocný táč i plněné buchty. Chuť má spíš
neutrální, takže cukr si můžete lehce upravit podle toho, jestli zrovna chystáte sladší náplň, nebo jen jednoduchý ovocný plech.
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25 až 35 minut podle použití Počet porcí: 4 pláty těsta nebo 1 velký plech či asi 16 menších buchet Ingredience pro přípravu 250 ml vlažného mléka 42 g čerstvého droždí 2 lžíce cukru 1 ks vejce 100 ml oleje 1 špetka soli 500 až 550 g hladké mouky 1 lžíce rozpuštěného másla na potření plátů Postup přípravy univerzálního nekynutého těsta s droždím
1. Do misky nalijte
vlažné mléko, rozdrobte do něj droždí a přidejte cukr. Jen krátce promíchejte a nechte zhruba 5 minut stát. Droždí se rozpustí a začne se probouzet, i když na klasické kynutí se tady čekat nebude.
2.Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, přisypte sůl a uprostřed udělejte důlek. Vlijte do něj vejce, olej a připravené mléko s droždím.
3. Vypracujte hladké, měkké těsto. Začněte klidně vařečkou, ale po chvíli je lepší vzít ho rukou. Když se příliš lepí, přisypávejte po malých dávkách další
mouku. Nepřehánět. Přemoučněné těsto umí být po upečení zbytečně pevné a suché.
4. Hotové těsto přesuňte na lehce pomoučený vál a ještě ho krátce propracujte. Na kynutí ho neodkládejte, tady se jde rovnou dál. Jakmile je pružné, hladké a drží pěkně pohromadě, můžete ho rozdělit.
Rozdělte ho na 4 stejné díly
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5. Každý vyválejte podle toho, co zrovna pečete. Na závin se hodí tenčí plát, na táč raději silnější. Na buchty těsto vyválejte středně silně a nakrájejte na čtverce.
6. Pláty lehce potřete
rozpuštěným máslem. U závinu rozložte náplň a stočte. Na táč přeneste těsto na plech a poklaďte ho ovocem nebo tvarohem. U buchet dejte náplň doprostřed a okraje opravdu dobře uzavřete, jinak si náplň v troubě najde cestu ven.
7. Závin nebo táč pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 25 až 30 minut, podle výšky těsta a typu náplně. Povrch má být zlatavý. Buchty bývají hotové přibližně za 20 až 25 minut, ale záleží na tom, jak velké jste je udělali. Foto: Cooky.cz, Povrch buchet by měl být zlatavý.
8. Po upečení nechte pečivo chvíli odpočinout. Závin se bude lépe krájet, když mu dáte pár minut na zpevnění. Buchty můžete ještě teplé potřít trochou
másla a táč nechte chladnout přímo na plechu. Nejlepší je čerstvý, to se ví, ale v uzavřené dóze vydrží měkký i do druhého dne. Foto: Ccooky.cz, Povrch buchet posypeme moučkovým cukrem. Rady a kam se těsto hodí a co od něj čekat Na sladký táč někdy přidávám do těsta ještě 1 vanilkový cukr nebo trochu najemno nastrouhané citronové kůry. Na buchty těsto neválejte úplně natenko. Když je plát moc slabý, náplň při pečení snadno uteče. U jablečného závinu pomůže posypat plát trochou strouhanky. Vpije přebytečnou šťávu a závin se tolik nerozmočí. Na slanou verzi stáhněte cukr na 1 lžičku. Těsto pak poslouží třeba na rychlé šneky nebo plněný slaný závin.
Nečekejte těsto jako na vánočku nebo slavnostní koláče, které dlouho kynou a mají úplně jinou strukturu. To je dobré říct rovnou. Výsledek je ale na domácí pečení hodně slušný: pečivo je
měkké, vláčné a dobře drží tvar.
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