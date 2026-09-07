United dali v posledních dvou zápasech sedm gólů. Přesto mají problém, který útok nevyřeší: každý soupeř jim dal alespoň dva

Benjamin Šeško skóroval v 88. minutě a Manchester United vedl na Evertonu 2:1. Po předchozím pětigólovém představení proti Ipswichi to vypadalo, že mužstvo Michaela Carricka našlo způsob, jak složitější zápasy rozhodovat právě kvalitou vpředu.
Pak přišla 96. minuta. Ainsley Maitland-Niles při debutu za Everton napřáhl z přibližně třiceti metrů a poslal míč do sítě. Čas gólu: 95:11. United přišli o dva body prakticky posledním kopem zápasu.
Bylo by snadné mluvit o smůle. Jenže Everton je třetí ligový soupeř této sezony. A třetí, který Manchesteru United vstřelil minimálně dva góly.
Za padesát let se United podobný začátek stal jen jednou
Opta nabízí statistiku, která z remízy 2:2 dělá něco víc než nešťastný večer. Manchester United inkasoval alespoň dvě branky v každém z prvních tří ligových zápasů teprve podruhé za posledních padesát let. Stejný scénář zažil jen v sezoně 2020/21.
Tři zápasy samozřejmě nejsou dost velký vzorek na rozsudek nad celou sezonou. Jsou ale dost na to, aby vznikla otázka.
United v posledních týdnech řešili hlavně útok. Bruno Fernandes vytváří šance, Mbeumo skóruje, Šeško se zapojuje a proti Ipswichi mužstvo ukázalo, že umí slabší obranu skutečně potrestat.
Problém je v tom, že čím víc gólů United potřebují k vítězství, tím méně udržitelný celý model vypadá.
Proti Evertonu vedli dvakrát. Ani jednou nedokázali zápas dostat pod kontrolu
Mbeumo otevřel skóre po přestávce individuální akcí a United dostali přesně situaci, kterou chtěli.
Everton ale pokračoval v útoku a Tyrique George v 83. minutě vyrovnal. O pět minut později Šeško vrátil hostům vedení. Tady už bylo do konce opravdu málo času. Jenže ani druhý náskok nestačil.
Carrick po zápase přiznal frustraci, protože mužstvo bylo podle něj několik sekund od vítězství. To je pochopitelné. Zároveň ale poslední gól nebyl jedinou šancí Evertonu. Domácí měli více střel na branku a United po většinu utkání nedokázali soupeře odříznout od nebezpečných situací.
Proto je těžké zredukovat výsledek na jednu fantastickou ránu Maitlanda-Nilese. Ta pouze potrestala problém, který existoval už před ní.
Dobrý útok může některé obranné chyby schovat. Nemůže je schovávat pořád
Manchester United není jediný tým, který chce vyhrávat zápasy 3:2 místo 1:0. Moderní fotbal ostatně často staví na agresivním pressingu, vysokém počtu hráčů před míčem a ochotě přijmout určitou míru rizika.
Pak ale musí být tento obchod výhodný. Pokud mužstvo otevře hřiště výměnou za výrazně lepší útok, potřebuje soupeře dostávat pod takový tlak, aby se riziko vyplatilo. Proti Ipswichi to fungovalo. Pět vstřelených gólů vytvořilo dostatečnou rezervu.
Proti Evertonu už ne. Dva góly venku by za normálních okolností měly dávat velmi slušnou šanci na vítězství. United přesto potřebovali třetí.
A právě takový požadavek začne během sezony bolet.
Carrick nemusí vyhlašovat krizi. Musí ale poznat, co se opakuje
Po třech zápasech není důvod dělat z Manchesteru United klub v rozkladu. Čtyři body nejsou konec sezony, některé ofenzivní signály jsou velmi dobré a tým si dokáže vytvářet gólové situace.
Právě proto ale stojí za to problém pojmenovat včas.
United nepotřebují nový dramatický příběh o „krizi na Old Trafford“. Potřebují snížit počet situací, ve kterých má soupeř čistý výhled na branku, lépe kontrolovat poslední minuty a naučit se, že po vstřeleném gólu nemusí okamžitě pokračovat stejným způsobem jako před ním.
Velké týmy často poznáte podle toho, že dokážou změnit charakter zápasu.
Když potřebují gól, zrychlí. Když vedou v 88. minutě, někdy naopak musí být schopné několik minut udělat utkání nesnesitelně nudným. United zatím zvládají lépe první polovinu tohoto úkolu.
Největší varování není 95:11. Je to číslo šest
Tři ligoví soupeři, minimálně dva inkasované góly od každého. To je šest branek jako úplné minimum během prvních tří kol. Maitland-Nilesův zásah je pouze nejdramatičtější z nich.
Pokud se stejný trend zastaví příští týden, Everton zůstane nepříjemnou remízou a statistická zvláštnost rychle zmizí. Pokud ale přijde další zápas se dvěma inkasovanými góly, přestane být rozumné hledat vysvětlení v jednotlivých momentech.
Manchester United už ukázal, že dokáže skórovat. Dalším krokem není přidat ještě jednoho střelce.
Je naučit se, že někdy je nejlepší útočnou akcí zápasu ta, po které už soupeř žádnou další nedostane.
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Zdroje: Reuters – Maitland-Niles screamer earns Everton 2-2 draw with Man Utd [1], Reuters – Carrick hurt by stoppage-time blow in Man United draw at Everton [2], Opta Analyst – Everton 2-2 Man Utd Stats: Last-Gasp Maitland-Niles Screamer Stuns United [3].