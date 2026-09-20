Uniklé pikantní video a politika v rukách kartelů. Na Netflix míří mrazivý mexický thriller o vraždě, korupci a vydíráníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Uniklé pikantní video a politika v rukách kartelů. Na Netflix míří mrazivý mexický thriller o vraždě, korupci a vydírání
Skandinávci prostě psychologické thrillery umí a na další se můžeme těšit už příští měsíc. Seriál Několik...
Film Terapie, jak má být (Lo dejamos acá) představí příběh psychologa, kterému život obrátí naruby nový...
Nadšenci špionážních thrillerů zbystřete – Netflix totiž konečně odhalil datum návratu britského seriálu...
Na první pohled může očekávaný snímek Komáří pohár (The Mosquito Bowl) působit jako neobvyklé spojení...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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