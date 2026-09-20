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Uniklé pikantní video a politika v rukách kartelů. Na Netflix míří mrazivý mexický thriller o vraždě, korupci a vydírání

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„Přátelství je zvláštní věc. Když se jednomu něco stane, ostatní se pevně semknou,“ zaznívá v traileru mexického politického thrilleru V kruhu (Inside The Circle) od Netflixu. Jenže co když přijde tajemství, které může všechno zničit? Jedno uniklé video totiž čtyři dlouholeté přátele vtáhne do sítě
Uniklé pikantní video a politika v rukách kartelů. Na Netflix míří mrazivý mexický thriller o vraždě, korupci a vydírání

Uniklé pikantní video a politika v rukách kartelů. Na Netflix míří mrazivý mexický thriller o vraždě, korupci a vydírání

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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