Uniklé kryty prozradily, jak bude vypadat Samsung Galaxy S27 Ultra. Jeden fotoaparát z něj zřejmě zmizí bez náhrady

Na přelomu září a října 2026 se na internetu objevily uniklé kryty a rendery chystaného Galaxy S27 Ultra, které naznačují dvě zásadní změny. Za prvé: záda telefonu mají projít největším designovým přerodem za poslední roky. Místo samostatných kruhových výstupků kolem objektivů má přijít široký obdélníkový modul táhnoucí se přes horní část zad. Za druhé, a to je podstatnější: v tomto modulu jsou výřezy pouze pro tři fotoaparáty. Chybí místo pro dosavadní 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Dodavatelská zpráva korejského serveru
ETNews ze srpna 2026 tuto možnost podporuje. Podle ní má Ultra dostat 200Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× zoomem. Čtvrtý fotoaparát ve výbavě nefiguruje a žádná přímá náhrada za 3× teleobjektiv zatím není známá. Co přesně kryty ukazují, a co ne
Úniky zveřejnil jako první server
SammyGuru koncem září 2026 a o několik dní později je doplnila další sada nákresů krytů pro celou řadu S27. Klíčový detail: nový široký modul, který připomíná vyvýšenou plošinu, nemají dostat všechny modely. Základní Galaxy S27 a S27+ mají zůstat u tradičního vertikálního uspořádání fotoaparátů. Redesign se podle úniků týká pouze dvou dražších modelů, S27 Pro a S27 Ultra.
U Ultry kryty naznačují tři otvory pro objektivy na levé straně modulu a protáhlý výřez vpravo, v němž by se mohl nacházet LED blesk, laserový autofokus a mikrofon. Právě v detailech se ale jednotlivé úniky rozcházejí. Render od známého leakera OnLeaks, který analyzoval server Android Authority, umísťuje některé drobné prvky jinak než nákresy krytů. Na celkovém tvaru modulu a počtu hlavních fotoaparátů se však dostupné zdroje shodují: tři objektivy místo čtyř.
Proč zrovna 3× teleobjektiv a proč „bez náhrady“
Spekulace o zrušení trojnásobného zoomu se neobjevily až na podzim. Už 30. dubna 2026 o této možnosti psal známý leaker Ice Universe a server
9to5Google téma rozebíral jako součást širší proměny fotografické výbavy. V srpnu pak přišla důležitá dodavatelská zpráva ETNews, která změnu zasadila do ekonomického kontextu: rostoucí ceny pamětí a dalších komponentů mohou Samsung tlačit k úsporám i u nejdražšího modelu.
Formulace „bez náhrady“ si zaslouží technické vysvětlení. Současný Galaxy S26 Ultra nabízí tuto sestavu fotoaparátů:
200Mpx hlavní snímač, který umožňuje také přiblížení 2× v optické kvalitě díky výřezu z obrazu 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem
Samsung tedy u S26 Ultra oficiálně uvádí dva samostatné teleobjektivy, nikoli tři. Přiblížení 2× je možné díky výřezu z hlavního snímače. Pokud se únik potvrdí, S27 Ultra přijde o samostatný teleobjektiv s 3× optickým zoomem, který ji odlišoval od řady konkurentů. Mezi přiblížením 1× a 5× se bude muset spoléhat především na výřez z hlavního 200Mpx snímače a softwarové zpracování. V krytech ani v dodavatelské zprávě se zatím neobjevuje žádný nový modul, který by 3× teleobjektiv přímo nahrazoval.
Samsung poprvé dělí zoom mezi Pro a Ultra
Možná nejzajímavější změna se skrývá v tom, jak Samsung podle úniků rozděluje jednotlivé funkce mezi modely vlastní řady. ETNews připisuje modelu S27 Pro 12Mpx teleobjektiv s 3× zoomem, tedy právě ten typ objektivu, který má z Ultry zmizet. Ultra si naopak má ponechat 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× zoomem.
Dosud platilo, že Ultra nabízela nejkomplexnější výbavu v řadě: oba teleobjektivy, největší baterii i S Pen. Teď to vypadá, že Samsung bude zákazníky více nutit k výběru podle jejich potřeb. Kdo fotí především portréty a často používá střední přiblížení, může paradoxně lépe pochodit s menším a levnějším modelem Pro. Kdo potřebuje delší zoom, větší displej (údajně 17,5 cm (6,9″) oproti 16,8 cm (6,6″) u modelu Pro) a stylus, sáhne po Ultře.
Další rozdíly mezi oběma modely podle dosavadních úniků:
Parametr Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Displej ~16,8 cm (6,6″) ~17,5 cm (6,9″) S Pen Ne Ano Teleobjektiv 12Mpx 3× 50Mpx 5× Baterie 5 087 mAh 5 534 mAh Nabíjení 60 W 60 W
Údaje o kapacitách baterií a nabíjecím výkonu vycházejí z čínské certifikace 3C, o níž v září 2026 informovala GSMArena. Dokud Samsung telefony oficiálně nepředstaví, je však třeba všechny tyto parametry považovat za neověřené.
Dá se únikům věřit, a co to znamená pro české kupce
Úniky krytů mají u Samsungu poměrně slušnou historii. Na podzim předchozího roku se objevily nákresy krytů pro Galaxy S26 Ultra, které odpovídaly tehdejším renderům. V prosinci 2025 pak Android Authority objevila rendery přímo v kódu One UI 8.5, čímž se předchozí úniky do značné míry potvrdily. Samsung na svých designových stránkách také popisuje, že výrobci příslušenství dostávají rozměry zařízení a polohy fotoaparátů už v rané fázi vývoje. Základní tvar telefonu proto může být známý poměrně brzy. Drobnosti uvnitř modulu, například přesné umístění blesku či mikrofonu, se ale ještě mohou změnit.
Pro české zákazníky zatím neexistuje oficiální cena ani datum uvedení. Jako orientační bod slouží řada S26: Samsung ji představil 25. února 2026 a do českého prodeje uvedl 11. března téhož roku. Ceny S26 Ultra začínaly na 35 699 Kč za 256GB verzi, 40 599 Kč za 512GB verzi a 47 999 Kč za 1TB variantu. Pokud Samsung dodrží podobný harmonogram, S27 Ultra by mohla dorazit na přelomu února a března 2027. Cena by se mohla pohybovat alespoň na úrovni současné generace, případně být vyšší kvůli zmiňovanému růstu cen komponentů.
Kdo dnes zvažuje nákup a často používá přiblížení kolem 3×, má v S26 Ultra jistotu samostatného teleobjektivu. Kdo může počkat a láká ho nový design, větší baterie či modernější platforma, může vyčkat na další generaci. Musí ale počítat s tím, že její klíčové parametry zatím vycházejí pouze z úniků, nikoli z oficiálně představeného produktu.
Podle korejského ZDNet Korea už výroba některých komponentů pro řadu Galaxy S27 běží. Do oficiálního odhalení ale stále zbývá čas. A s ním pokračuje i debata o tom, zda Samsung udělal správně, když podle dosavadních úniků nechal svou nejdražší Ultru bez samostatného teleobjektivu s 3× zoomem.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman