Na rozsáhlém mezinárodním investigativním projektu, který se zabývá také finančními vazbami na amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, se podílelo 230 novinářů z celého světa. Českou republiku a Slovensko v projektu zastupovala redakce investigace.cz.
Uniklé interní dokumenty německé Deutsche Bank upozorňují na možné nedostatky v kontrole finančních transakcí, které v minulosti procházely několika českými bankami. Analytici německého finančního domu se obávali především netransparentních převodů peněz od zahraničních klientů, včetně subjektů s vazbami na Rusko a daňové ráje. Zjištění vycházejí z rozsáhlého úniku více než 15 milionů dokumentů.
Podle
zjištění investigace.cz přerušila Deutsche Bank v roce 2018 spolupráci s Českou spořitelnou, PPF bankou a J&T Bankou. U dalších institucí, konkrétně ČSOB a UniCredit Bank, identifikovala možné rizikové transakce a klienty. Podezřelé finanční toky z Ruska vedly i do Česka
Podle uniklých materiálů Deutsche Bank v roce 2018 zpracovala analýzu důsledků skandálu kolem praní špinavých peněz v pobaltských zemích v letech 2007 až 2015. Německá banka řešila, do jaké míry se tento skandál dotkl jejích partnerů a zda Deutsche Bank kvůli tomu hrozí reputační rizika.
Z dokumentů vyplývá, že německá banka prověřovala například transakce zahraničních klientů, neprůhledné vlastnické struktury nebo možné využívání takzvaných skořápkových společností. Jde o firmy, které sice právně existují, ale nemají skutečnou obchodní činnost a u nichž může být obtížné dohledat skutečného vlastníka.
U PPF banky, která je součástí skupiny PPF a loni měla aktiva 357,5 miliardy korun, uniklé dokumenty uvádějí, že zpracovávala vysoký podíl netransparentních platebních transakcí. Deutsche Bank tyto pohyby peněz označila jako
„náznaky toků od ruských nerezidentů “. PPF banka také podle uniklých materiálů zpracovávala transakce z daňových rájů.
„S Deutsche Bank spolupracujeme stejně jako s dalšími bankami na mezibankovním trhu ve standardním režimu. V minulosti Deutsche Bank ukončila pouze poskytování služeb svého investičního bankovnictví, což zdůvodnila tím, že v dané době, na kterou se ptáte, mezi ní a PPF bankou neprobíhaly žádné transakce na kapitálových trzích,“ sdělil novinářům z investigace.cz Leoš Rousek, ředitel korporátní komunikace PPF Group a PPF banky.
Sídlo PPF banky v Praze.
Banka zároveň uvedla, že nikdy neměla samostatné oddělení pro správu ruských klientů a že dodržuje platné předpisy.
V případě České spořitelny, která je podle počtu klientů největší českou bankou, měla Deutsche Bank obavy z možného porušení pravidel boje proti praní špinavých peněz.
Z interních dokumentů, které zpětně popisují kroky Deutsche Bank z roku 2018 vyplývá, že banka prověřovala Českou spořitelnu jejími jednotkami pro prevenci finanční kriminality. U české instituce řešila možné netransparentní pohyby na bankovních účtech klientů z rizikových zemí a z daňových rájů.
Česká spořitelna však tvrdí, že to byla naopak ona, kdo německou banku upozornil na podezřelé transakce. Odmítá také, že by s ní Deutsche Bank ukončila spolupráci. Změnu ve zpracování plateb vysvětluje optimalizací nákladů a jejich převedením přes mateřskou skupinu Erste.
Centrála J&T Banky v Praze.
V případě J&T Banky obě strany potvrzují, že ke změně spolupráce v roce 2018 došlo. Zatímco interní dokumenty Deutsche Bank zmiňují rizika spojená s finančními toky nerezidentů, J&T Banka tvrdí, že důvodem byl nízký počet zahraničních transakcí. Zároveň uvedla, že v souvislosti s ruskými nerezidenty proti ní nebylo zahájeno správní řízení za porušení pravidel proti praní peněz.
Prověřování se týkalo dalších českých bank
Deutsche Bank ve své analýze upozornila také na ČSOB a UniCredit Bank. U obou institucí identifikovala klienty, které její analytici označili za možné skořápkové společnosti.
Podle dokumentů evidovala UniCredit Bank v roce 2018 celkem 271 takových klientů, ČSOB jich měla 179. Obě banky zároveň prostřednictvím jejich účtů zpracovávaly tisíce transakcí.
ČSOB uvedla, že dokumenty nemůže podrobně komentovat, protože nezná jejich úplný kontext ani metodiku. Obě instituce nicméně deklarovaly, že dodržují zákonné požadavky a průběžně vyhodnocují rizika spojená se svými klienty.
Samotné označení transakce nebo klienta za rizikového přitom neznamená, že došlo k trestné činnosti. Jde o upozornění, které může vést k dalšímu prověřování.
Stovky milionů dolarů spojených s Epsteinem
Mezinárodní investigace odhalila také finanční vazby Deutsche Bank na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který byl odsouzen za sexuální zneužívání a čelil obviněním ze sexuálního vykořisťování nezletilých dívek.
Podle informací listu Financial Times zpracovala Deutsche Bank podezřelé transakce spojené s Epsteinem v celkové hodnotě 582 milionů dolarů, tedy téměř 13 miliard korun. Banka o transakcích informovala americké úřady již v roce 2019, kdy Epstein zemřel ve vězení.
Dokumenty zahrnují například platby ženám, podezření na zneužívání charitativních darů nebo převody peněz od bohatých jednotlivců. Deutsche Bank přitom přijala Epsteina za klienta v roce 2013, přestože měl již od roku 2008 odsouzení za sexuální zneužívání. Spolupráci ukončila až na konci roku 2018.
Banka podle Financial Times uvedla, že svého někdejšího vztahu s Epsteinem lituje a že od té doby výrazně investovala do posílení kontrolních mechanismů.
Za rozsáhlým projektem
Inside Deutsche Bank stojí únik více než 15 milionů interních souborů německé banky. Dokumenty předali novinářům dva whistlebloweři, kteří chtěli upozornit především na vztahy Deutsche Bank s ruskými oligarchy a na její obchodní vazby na ruské peníze. Zpracování dokumentů trvalo téměř rok a koordinovala ho nezisková organizace Barracuda Media. Českou republiku a Slovensko v projektu zastupuje investigace.cz.