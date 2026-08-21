Únik nafty z kamionu uzavřel dálnici D55 u Otrokovic, vozovka byla znečištěna na několika kilometrech

Únik nafty z kamionu uzavřel dálnici D55 u Otrokovic, vozovka byla znečištěna na několika kilometrechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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