Umývám okna pouze jednou za rok a zůstanou krásně čistá celou dobu. Stačí dodržet jednoduchý postup

Nejdůležitější není samotné mytí, ale příprava
Mytí oken bývá často nekonečný koloběh. Člověk skla umyje, několik dní se z jejich čistoty raduje a potom se na nich znovu objeví prach, pyl, otisky nebo drobné kapky po dešti. Za krátký čas tak nezbývá než vzít hadr, kýbl a stěrku znovu.
Pokud ale okna umyjete důkladně a správným způsobem, můžete interval mezi jednotlivými úklidy výrazně prodloužit.
Základem je nezačít okamžitě drhnout sklo mokrým hadrem.
Nejdříve je potřeba odstranit nečistoty z rámů, parapetů a okolí okna. Právě tam se totiž hromadí velké množství prachu a mastnoty, které se při následném mytí snadno dostanou zpátky na sklo. Pokud tedy nejprve vyčistíte sklo a až potom rámy, můžete si část práce zbytečně zopakovat.
Začněte proto rámy, těsněním a parapetem. Suchý prach a pavučiny nejprve odstraňte nasucho, například měkkým kartáčkem nebo vysavačem. Teprve potom přijde na řadu vlhký hadřík. U kuchyňských oken se vyplatí věnovat větší pozornost mastnotě, protože právě ta vytváří na skle povlak, na který se další prach velmi snadno zachytává.
Na sklo nepotřebujete voňavou pěnu
Jednou z nejčastějších chyb je příliš velké množství čisticího prostředku.
Větší dávka neznamená čistší okno. Naopak může na skle zanechat tenký film, který po zaschnutí způsobí šmouhy a zároveň může přitahovat další nečistoty.
Pro běžné mytí proto stačí vlažná voda a malé množství vhodného prostředku.
Kdo nechce používat speciální přípravky, může sáhnout po jednoduchém domácím řešení. Často se používá voda s malým množstvím octa, případně slabý roztok prostředku na nádobí. U něj je ale důležité nepřehnat množství – cílem není vytvořit na skle vrstvu pěny.
Velkou roli hraje také samotná voda.
Pokud máte velmi tvrdou vodu, mohou po zaschnutí zůstat na skle minerální mapy. V takovém případě může být lepší použít filtrovanou nebo destilovanou vodu alespoň na závěrečné čištění. Právě drobné minerální usazeniny totiž dokážou během času způsobit, že okno začne vypadat zašle, i když bylo původně dokonale umyté. Slunce je při mytí oken spíš nepřítel
Okna se také nevyplatí mýt v době, kdy na ně přímo praží slunce. Voda a čisticí roztok potom zasychají příliš rychle a člověk nestihne povrch pořádně setřít. Výsledkem bývají šmouhy, mapy a zaschlé kapky, které jsou na slunci vidět ještě výrazněji.
Ideální je zatažený den bez deště a silného větru. Sklo není rozpálené a máte dostatek času jednotlivé části pořádně umýt a následně vysušit. Pokud je venku velké horko, vyplatí se počkat na ráno nebo pozdější odpoledne, kdy sluneční paprsky na okno nedopadají přímo.
Při samotném mytí je praktické postupovat od horní části dolů. Špinavá voda totiž stéká směrem k dolní části okna, takže si nečistou práci nebudete zbytečně přidělávat. U větších oken je lepší pracovat po menších úsecích než nanést vodu na celé sklo a potom se snažit všechno stihnout najednou.
mytí oken pomocí stěrky | Zdroj: Lysenko Andrii / Shutterstock Stěrka udělá větší službu než několik hadříků
Pokud chcete okna bez šmouh, neobejdete se bez kvalitní stěrky. Po umytí skla je potřeba vodu co nejrychleji stáhnout. Stěrku veďte rovnoměrně a po každém tahu otřete její gumovou část čistým hadříkem. Jinak si na sklo budete znovu přenášet vodu a nečistoty.
Důležité je také zkontrolovat stav gumy. Pokud je popraskaná, ztvrdlá nebo má poškozený okraj, nebude stírat rovnoměrně a místo dokonale čistého skla vzniknou pruhy. Někdy tak není problém v technice mytí, ale v nástroji, který už svou práci jednoduše nezvládá.
Po setření vody můžete okraje skla a případné drobné zbytky vlhkosti doleštit čistou utěrkou z mikrovlákna. Ta by měla být skutečně čistá a neměla by na sobě mít zbytky aviváže. Právě aviváž může na povrchu zanechávat látky, které podporují vznik šmouh.
Jeden malý krok může prodloužit pocit čistého okna
A teď přichází část, na kterou se při běžném mytí často zapomíná. Nestačí pouze odstranit současné nečistoty. Pokud chcete, aby okno zůstalo déle čisté, je dobré po důkladném umytí zabránit tomu, aby na něm zůstal zbytečný film.
Proto je závěrečné setření stejně důležité jako první umytí. Na skle by neměly zůstávat zbytky čisticího prostředku ani velké množství vody. Čím dokonaleji povrch nakonec vysušíte, tím méně stop po zaschlých kapkách se na něm objeví.
Velmi praktické je také věnovat pozornost místům kolem oken. Čisté sklo totiž dlouho čisté nevydrží, pokud se z těsnění, parapetů nebo okolí rámu neustále uvolňuje prach. Proto má smysl při velkém úklidu umýt nejen samotné sklo, ale také důkladně vyčistit rámy a parapety. Jednou za rok? Ano, ale záleží na okolí domu
Představa, že stačí okna umýt jednou ročně a bez ohledu na okolnosti zůstanou celý rok jako nová, je samozřejmě příliš optimistická. Hodně záleží na tom, kde bydlíte. Jinak budou vypadat okna v bytě ve vyšším patře ve městě a jinak u domu u frekventované silnice, v blízkosti pole nebo pod stromy.
Na jaře může skla výrazně potrápit pyl, v létě prach a v zimě zase déšť, sníh a další nečistoty. Přesto ale důkladné první umytí dokáže udělat velký rozdíl. Pokud odstraníte starý mastný povlak, vodní mapy i usazený prach a následně sklo správně setřete, nebude se na něm další špína zachytávat tak snadno.
Největší rozdíl proto často neudělá drahý čistič, ale správný postup. Nejprve rámy a parapety, potom sklo, minimum čisticího prostředku, vlažná voda, žádné přímé slunce, kvalitní stěrka a nakonec pečlivé vysušení. Kdo si dá na této práci záležet, nemusí potom každých pár týdnů řešit, proč jsou okna znovu plná šmouh. V tom je celé tajemství. Nejde o zázračný přípravek, který by sklo chránil před veškerým prachem a počasím. Jde především o to, aby po mytí na okně nezůstal film, zbytky prostředku ani zaschlé kapky, na které se další nečistoty snadno nalepí. Jedno opravdu důkladné mytí tak může znamenat výrazně méně práce po zbytek roku.
Zdroje článku:
sita.sk, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková