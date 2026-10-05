Umyjete si auto na vlastním trávníku a myslíte si, že jste v naprostém právu. Místo ušetřené padesátikoruny za myčku riskujete pokutu

Mytí auta zahradní hadicí nebo tlakovou myčkou na vlastním vjezdu či před domem na ulici patří mezi běžné víkendové činnosti mnoha českých řidičů. Zdánlivě nevinná údržba karoserie však představuje vážné porušení zákonů na ochranu vod i pozemních komunikací. Jakmile z vozu stéká pěna, brzdový prach a mastnota do uliční vpusti nebo trávníku, hrozí pokuta až sto tisíc korun. Zjistěte, jaké mantinely stanovuje vodní zákon, proč nepomůže ani drahý biologický šampon a kde lze vůz umýt v souladu s předpisy.
Slunečné podzimní odpoledne svádí k tomu vzít kbelík, houbu a spláchnout z blatníků nánosy bláta a prachu přímo na dvorku nebo v klidné rezidenční ulici. Většina lidí se domnívá, že na vlastním pozemku si může mýt automobil zcela bez omezení. Opak je však pravdou. Podle
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách má každý povinnost nakládat se závadnými látkami tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Voda stékající z mytého vozidla není pouhou čistou dešťovou vodou, ale obsahuje rozpuštěné uhlovodíky z motorových olejů a paliva, azbestové a kovové částice z brzdového obložení, zbytky asfaltu a chemické tenzidy z použitých mycích prostředků. Dešťová kanalizace na ulici: Proč splachování pěny vede přímo do potoka
Zásadní omyl mnoha motoristů spočívá v nerozlišování dvou zcela odlišných kanalizačních systémů. Zatímco splašková kanalizace z toalet a koupelen odvádí znečištěnou vodu do čistírny odpadních vod (ČOV), uliční vpusti na silnicích a chodnících jsou téměř vždy součástí oddílné dešťové kanalizace.
Tato dešťová potrubí ústí bez jakéhokoliv čištění přímo do nejbližšího místního potoka, řeky nebo rybníka. Pokud umýváte auto na ulici před plotem a špinavá mýdlová voda steče do kanálu u obrubníku, dopouštíte se přímého vypouštění nebezpečných látek do povrchových vod. Pěna na hladině potoka navíc okamžitě přiláká pozornost sousedů i rybářů, přičemž dohledat zdroj znečištění podle stop saponátu na asfaltu bývá pro vodoprávní úřad otázkou několika minut. Stejně tak stékání špinavé pěny na sousední parcelu narušuje
pravidla sousedských vztahů a ochranu hranice pozemku, kde jakékoliv obtěžování odpadem zakládá spor o nedovolené imise.
Soused vám opřel dříví o plot. Zákon mluví jasně, můžete požadovat okamžité odstranění Zákaz mytí na veřejných komunikacích: Co říká silniční zákon a městské vyhlášky
Mytí vozu na ulici před domem nenaráží pouze na ochranu vod, ale také na dopravní legislativu. Podle
§ 28 odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích výslovně zakázáno provádět mytí silničních vozidel. Silnice ani chodník nesmějí být znečišťovány blátem, mastnotou ani saponáty, které mohou snížit přilnavost pneumatik projíždějících vozidel.
Naprostá většina měst a obcí má navíc tuto problematiku ošetřenu v obecně závazných vyhláškách o veřejném pořádku. Za mytí auta na veřejném prostranství může městská policie na místě uložit blokovou pokutu až deset tisíc korun. Pokud k mytí v neděli dopoledne navíc použijete hlučnou tlakovou myčku, riskujete další postih za rušení klidu, na což pamatují i
obecní vyhlášky omezující hluk o víkendech. Použití autošamponů a odmašťovačů mění oplachovou vodu v nebezpečný odpad. Foto: Shixart1985 / Wikimedia Commons CC BY 2.0 Srovnávací matice: Kde a jak smíte vůz umýt bez rizika sankce
Právní pravidla pro údržbu auta se liší podle toho, na jakém povrchu se nacházíte a jaké prostředky k očistě používáte:
Místo mytí vozu Povolený rozsah a prostředky Právní status povrchu Možná sankce a úřad Uliční vozovka a chodník Přísně zakázáno (i mytí čistou vodou) Zákon o pozemních komunikacích Pokuta na místě až 10 000 Kč (policie) Vlastní trávník na zahradě Pouze čistá voda na prach z oken Riziko vsaku do podzemních vod Pokuta až 100 000 Kč od ČIŽP Zpevněný vjezd u domu Suché čištění, zákaz odtoku pěny do ulice Hrozba splachu do dešťové vpusti Pokuta od vodoprávního úřadu Samoobslužný mycí box Libovolná chemie, aktivní pěna i vosk Plně legální (povinný lapol a ČOV) Bez rizika pokuty (cena od 50 Kč) Domácí mytí s odlučovačem Kompletní mytí na zkolaudované ploše Schválená jímka s odlučovačem ropy Bez sankce při revizi zařízení Proč nepomůže ani biologicky odbouratelný autošampon
Mnoho uvědomělých řidičů se snaží argumentovat tím, že si pro domácí mytí pořizují speciální ekologické šampony s označením stoprocentní biologické rozložitelnosti. Z pohledu vodního zákona je však tento argument zcela bezpředmětný.
I kdyby byl samotný mycí prostředek zcela neškodný pro přírodu, chemické tenzidy v něm obsažené působí jako silné odmašťovadlo a emulgátor. Jakmile pěna přijde do kontaktu s karoserií, koly a podvozkem, naváže na sebe nerozpustné motorové oleje, maziva, naftu a mastné saze. Tyto ropné látky se rozptýlí do mikroskopických kapiček a společně s vodou se vsáknou hluboko do půdy. Podle
§ 116 odst. 1 písm. b) zákona o vodách hrozí za nedovolené znečištění podzemních vod fyzické osobě pokuta až sto tisíc korun. Kontaminace navíc může znehodnotit podzemní zdroj pitné vody pro vaši vlastní nebo sousedovu studnu na desítky let dopředu. Dešťová kanalizace na ulici ústí přímo do vodních toků bez čištění v čistírně. Foto: Oxfordian Kissuth / Wikimedia Commons CC BY 3.0
Podzimní mytí fasády a dlažby vapkou může napáchat škody za statisíce. Proč vysoký tlak před zimou ničí omítku i podklad Co je na vlastním pozemku legálně dovoleno: Suché čištění a čistá voda
Zákaz používání saponátů neznamená, že se o své auto na dvoře nesmíte starat vůbec. Existuje řada úkonů, které zákon nijak neomezuje:
Zcela legální je suché čištění a úklid interiéru: vysávání koberečků, leštění palubní desky, čištění čalounění suchou pěnou nebo mytí oken zevnitř pomocí mikrovláknové utěrky, kde žádná voda neodtéká na zem. Pokud potřebujete z karoserie smýt pouhý prach nebo pyl, můžete vůz na svém pozemku osprchovat čistou studenou vodou z hadice bez použití jakýchkoliv šamponů, pokud nemyjete motor a podvozek a voda se samovolně vsákne na vaší parcele.
Jakmile však karoserie vyžaduje důkladné odmaštění, odstranění hmyzu nebo aktivní pěnu, nejjednodušším a nejlevnějším řešením je návštěva komerčního samoobslužného mycího boxu. Tyto provozy jsou ze zákona vybaveny certifikovaným odlučovačem lehkých kapalin (lapolem), který ropné látky i chemikálie bezpečně zachytí. Za padesát až sto korun tak vůz umyjete během několika minut, dokonale a bez obav z udání od sousedů či návštěvy České inspekce životního prostředí.
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Péče o čistotu automobilu by nikdy neměla ohrozit kvalitu podzemních vod ani vztahy se sousedy. Respekt k pravidlům nakládání s odpadními vodami vás ochrání před zbytečnými finančními postihy a zaručí, že vaše auto bude čisté v plném souladu se zákonem.
Zdroje fotografií myti_auta_prijezdova_cesta_zahrada: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0 myti_auta_tlakovou_pistoli_vapka: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0 destova_kanalizace_kanalova_vpust_ulice: Oxfordian Kissuth / Wikimedia CC 3.0