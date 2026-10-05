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Umyjete si auto na vlastním trávníku a myslíte si, že jste v naprostém právu. Místo ušetřené padesátikoruny za myčku riskujete pokutu

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Dennívýzva
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Mytí auta před domem na ulici nebo na zahradě může skončit vysokou pokutou. Zjistěte, co říká vodní zákon o ropných látkách, proč je zakázáno splachování do dešťové kanalizace a kde vůz umýt legálně.
Mytí osobního auta vodou na příjezdové cestě u rodinného domu.

Mytí osobního auta vodou na příjezdové cestě u rodinného domu.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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