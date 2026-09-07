Uložte jablka do sklepa takto. Je to pracnější, ale vydrží čerstvá až do jara

Sklizeň jablek přináší radost i praktický problém. Desítky kilogramů plodů najednou – a žádná domácí lednice to nezvládne. Přitom řešení leží možná přímo ve schránce. Papír, který dnes většina lidí rovnou recykluje, dokáže prodloužit životnost jablek o měsíce.
Princip je jednoduchý, ale funguje na překvapivě sofistikované úrovni. Každé jablko se zabalí samostatně do několika vrstev novinového papíru a uloží se do chladné tmavé místnosti. Teplota ideálně mezi 2-8 °C, vlhkost kolem 85-90 %. Sklep, garáž nebo nevytápěná komora – všechno může posloužit.
Papír vytváří kolem plodu specifické mikroklima. Absorbuje přebytečnou vlhkost, která by jinak podporovala růst plísní. Zároveň ale brání nadměrné ztrátě vody z jablka samotného – slupka zůstává pevná, dužina šťavnatá. Jde o křehkou rovnováhu, kterou papír udržuje přirozeně.
Etylen – neviditelný nepřítel
Jablka patří mezi klimakterické ovoce. To znamená, že i po sklizni pokračují v dozrávání a produkují etylen – plyn, který urychluje stárnutí. Když leží plody volně vedle sebe, etylen se šíří vzduchem a celá bedna dozrává rychleji. Papírový obal tento proces zpomaluje.
Celulózová vlákna v novinovém papíře částečně absorbují těkavé organické látky včetně etylenu. Koncentrace plynu kolem jednotlivého jablka tak zůstává nižší než při skladování bez obalu. Navíc – když jedno jablko začne kazit, nenakazí okamžitě sousední plody. Papír funguje jako fyzická i chemická bariéra.
Moderní výzkum potvrzuje, co generace pěstitelů zjistily empiricky. Propustnost novinového papíru pro plyny a vodní páru leží přesně v rozmezí, které jablkům vyhovuje. Není to hermetické uzavření jako u fólie, ale ani úplná volnost jako u dřevěných beden.
Které odrůdy to zvládnou nejlépe
Ne všechna jablka reagují na papírové balení stejně. Nejlepší výsledky vykazují pozdní zimní odrůdy s tlustší slupkou – Idared, Jonagold, Golden Delicious nebo Granny Smith. Tyto odrůdy mají přirozeně nižší transpiraci a odolávají fyziologickým poruchám.
Naopak letní a rané podzimní odrůdy s tenkou slupkou se k dlouhodobému skladování v papíru nehodí. Rychle ztrácejí vodu a textura dužiny se mění. Ty je lepší spotřebovat do několika týdnů nebo zpracovat.
Klíčový je také stav plodů při sklizni. Každé mechanické poškození, každá stopa po hmyzu nebo krupobití vytváří vstupní bránu pro patogeny. Plísně rodu Penicillium nebo Monilinia dokážou napadnout i zabalené jablko – papír před nimi nechrání úplně. Chrání jen před jejich rychlým šířením na ostatní plody.
Rizika, o kterých se nemluví
Novinový papír obsahuje tiskařské barvy na bázi minerálních olejů a různých pigmentů. Při dlouhodobém kontaktu se slupkou teoreticky může docházet k migraci některých látek. Studie z posledních let ukazují, že riziko je minimální, ale ne nulové – záleží na typu použitých barev a délce skladování.
Moderní alternativy jako hedvábný papír nebo speciální ovocný papír tyto látky neobsahují. Jsou ale dražší a hůře dostupné. Voskovaný papír zase snižuje propustnost pro vodní páru – může docházet ke kondenzaci a následně k plísním.
Perforované fólie nabízejí kontrolovanou výměnu plynů, ale vyžadují přesné nastavení teploty a vlhkosti. Pro domácí podmínky jsou spíš komplikací než pomocí. Klasický novinový papír zůstává nejpraktičtějším kompromisem mezi účinností a dostupností.
Hlavní nevýhoda spočívá v nutnosti pravidelné kontroly. Každé dva týdny byste měli projít zásoby a vyjmout plody, které začínají měknout nebo kazit. To vyžaduje disciplínu a čas. Ale odměnou jsou čerstvá domácí jablka i v únoru.
Co z toho plyne
Metoda zabalení jablek do novinového papíru není dokonalá. Má svá omezení – funguje jen při správné teplotě, vyžaduje kvalitní plody, nezabrání migraci některých látek z tisku. Přesto zůstává jedním z nejspolehlivějších způsobů domácího skladování ovoce bez nutnosti investic do technologií.
Generace pěstitelů ji používaly intuitivně. Dnes víme, proč funguje – díky specifické propustnosti papíru, absorpci etylenu, regulaci vlhkosti. A hlavně díky tomu, že izoluje jednotlivé plody od sebe. Jeden princip, několik mechanismů, jeden výsledek: jablka, která vydrží měsíce.
Možná to není nejmodernější řešení. Ale v době, kdy hledáme cesty zpět k udržitelnosti a soběstačnosti, dává smysl oživit metody, které fungovaly dřív a fungují dodnes. Stačí pár novin a trochu trpělivosti.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, toprecepty.cz, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková