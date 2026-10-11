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Ulice: Vítězství ve volbách otevře zapomenuté city a zlý sen Magdy a Petra začíná

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V seriálu Ulice se toho bude tento týden dít opravdu hodně. Soňa se dočká nečekané reakce od Egona a doslova jí to zamotá hlavu. Zlý sen čeká na Magdu s Petrem.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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