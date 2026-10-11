Ulice: Vítězství ve volbách otevře zapomenuté city a zlý sen Magdy a Petra začíná

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se toho bude tento týden dít opravdu hodně. Soňa se dočká nečekané reakce od Egona a doslova jí to zamotá hlavu. Zlý sen čeká na Magdu s Petrem, které čeká náročná psychická zkouška. Zapomenuté city se přihlásí o slovo
Na prahu Sonina (Lucie Vondráčková) bytu se bez ohlášení objeví Egon (Bořek Slezáček). „Takže z tebe fakt bude starostka, tak to je gól,“ usmívá se na vítězku komunálních voleb. To ale ještě není jisté, a navíc na něj Soňa zrovna nemá čas. Je u ní totiž Radek Mastný (Pavel Novotný) a řeší její politickou budoucnost a další kroky. To Egon chápe a jen prohlásí, že to pak musí spolu oslavit. Soňu políbí na tvář a odchází se slovy „Tak zatím,“ a nechává ji tam stát jako opařenou.
Zlý sen teprve začíná
„Filip se ještě nevrátil z víkendový štreky,“ informuje hned po ránu Magda (Veronika Macková) Petra (Jan Dolanský) s tím, že se nikomu ani nehlásí. Filipovo (Lukáš Langmajer) náhlé zmizení bere Petr jako podpásovku a jen poznamená, že to je zlý sen. A to ještě netuší, co mnohem horšího na ně kvůli jeho společníkovi a pojistném podvodu s kamionem čeká.
U Magdy a Petra totiž záhy zazvoní policie. Policista ihned vpadne dovnitř a jen se zeptá, zda je Petr Dvořák. Jakmile mu to Petr potvrdí, přinutí jej se otočit, opřít ruce o zeď a následně mu nasadí pouta. „Jste zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu pojistného podvodu,“ informuje jej druhý kriminalista a Magda jen stojí s otevřenou pusou a neschopna slova zírá na to, jak jejího partnera odvádějí v poutech.
Klid ale nebude mít ani ona. Sama musí k výslechu, kde musí vysvětlovat, proč je pod fakturami týkajících se pojistné události podepsaná právě ona a zda se na tom s Petrem nějak podíleli. Před Martinou se pak rozpláče, protože nic neví o Petrovi – od té doby, co jej odvedli, je v cele předběžného zadržení a nemá o něm žádné zprávy.
Tady nemá co dělat
Dusno ale bude mít Magda i ve škole. Tam totiž do její záležitosti bude nepříjemně šťourat němčinářka Marie Křížová (Monika Zoubková), která neváhá zajít i za Otou (Filip Rajmont) a oznámit mu, že je Magda trestně stíhaná a má opletačky s policií. Podle ní by nikdo takový neměl učit, protože studenti si to dohledají a rodiče pak budou jeden za druhým volat, proč jejich děti učí někdo takový.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).