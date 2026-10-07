Ulice ve čtvrtek: Patrik se svěří Blance ohledně těhotné milenky, Vandin plán selže a Magda rozjede pátrání

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice roste s koncem týdne i napětí. Co se stane ve čtvrteční epizodě? Vanda se rozhodla sledovat Sandru, ale její plán záhy selže. Eddie je nadšený z Magdina návratu, ta má ale jiné starosti. Její podezření ohledně Filipa a hořícího kamionu nabírá na reálných obrysech. A Patrik je v koncích. Nadšený Eddie
Na tento okamžik Eddie čekal několik týdnů. Do kabinetu se vrátila Magda, která nahradila uraženého profesora matematiky Kalinu. Ten se rozhodl po zjištění, že ředitel aktivně poptává učitele na jeho místo, okamžitě ukončit své působení na gymnáziu. Eddie je radostí bez sebe, když Magda poprvé dorazí do práce a usedá na místo, které před pár měsíci opustila. Kabinet ovšem nebude patřit jen jim, jak Magda svému kolegovi záhy připomene. Nesmí zapomínat na němčinářku Marii Křížovou. Ta si podle Eddieho, který se opět cítí „jako na koni“, ani neškrtne.
Patrik v koncích a naštvaná Blanka
Patrik se dnes dozvěděl zprávu, která výrazně zasáhla do jeho života. V ordinaci jej navštívila milenka Gita, se kterou to před časem ukončil, jak Blance tvrdil a slíbil výměnou za její mlčení před Veronikou. Jenže teď se má situace tak, že na veselku možná ani nedojde.
Patrik si pozval Blanku k sobě do ambulance, aby s ní něco probral. Sotva přijde, svěří se jí s tím, že udělal strašnou věc. Blanka je v šoku a připomíná mu, že jí skoro na kolenou přísahal, že to skončí a prosil ji, ať Veronice nic neříká. Jenže jak se k tomu oba teď postaví? Rozhodne se jít Blanka s pravdou ven?
Vanda chycena při činu
Sandra si při poslední návštěvě u Luďka všimla vázy, která jí velmi připomínala tu, co prodávají u nich v obchodě. Dala si dvě a dvě dohromady a kolegyně se zeptala na podrobnosti. Ta jí pak svěřila i informace o bývalé spolužačce, která se na ni vyptávala.
Vanda si na dnešní den domluvila hlídání a vyrazila před Sandřin obchod. Poté ji sledovala až před dům v domnění, že je nenápadná a „kraslice“ si jí nevšimla. Jenže je na omylu, Sandra ji zahlédla. Sotva zajde do domu, Vanda vyrazí na misi, vezme za kliku a vejde za bránu. Ve stejný okamžik se otevře okno v patře a tam stojí Sandra s tím, že o ní celou dobu ví. Dojde na slovní přestřelku a Vanda se nebojí ani výhrůžek – zajímá ji, jestli její manžel o Luďkovi ví.
Nesrovnalosti kolem požáru
Magdu už delší dobu trápí pochybnosti ohledně Filipa a požáru kamionu, který se stal koncem prázdnin. Pojišťovna se totiž nemá k vyplacení peněz z pojistky a není zatím žádný závěr šetření. Své podezření, že to s tím požárem bylo možná úplně jinak, svěří Petrovi. Ten se zděsí, jestli tím myslí to, že si kamion zapálil sám. Podle Magdy je to dost možné a s pomocí řidičky Denisy rozjede pátrání.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Ukázka z Ulice).