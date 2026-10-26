Ulice tento týden: Únik citlivých informací, nečekaná spolupráce a Petr musí ustát další střet

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Oblíbený seriál Ulice tento týden přináší další vlnu silných emocí a náročných životních zkoušek. Petr Dvořák se musí vyrovnat s trpkou zradou bývalého parťáka a zachránit zbytky krachující firmy. Adriana navíc konečně odhaluje dceři bolestivou pravdu o jejím otci. Na obrazovkách dojde také na složitá milostná dilemata nebo úniky citlivých informací mezi středoškoláky. Složité rodinné konverzace
Adriana se dlouho odhodlávala k náročnému kroku a po mnoha vnitřních bojích konečně řekla dceři celou pravdu. Klárka se dozvěděla trpkou realitu o svém otci. Rafael o jakýkoliv kontakt se svým potomkem absolutně nestojí. Adriana v napětí očekávala bouřlivou reakci plnou slz nebo hlasitého vzteku. Výsledek ji nakonec naprosto zaskočil, protože její dcera se zcela uzavřela do sebe a přestala komunikovat. V domě zavládlo tíživé ticho a Adriana nyní vůbec netuší, jaké myšlenky se jí honí hlavou a jak celou věc zpracovává.
Křehké city a opatrné kroky
Matouš neustále myslí na Žofku a nedokáže ji dostat z hlavy. Po svém nedávném rozchodu se ovšem necítí připravený na další vážný vztah a vnímá silné obavy. Rozhodně nechce sympatické studentce nijak ublížit nebo jí dávat plané naděje. Své probouzející se city drží raději pevně pod kontrolou a snaží se navenek chovat maximálně zdrženlivě.
Žofce Matouš rozhodně není lhostejný a vzájemné sympatie visí ve vzduchu. Kolem obou naštěstí krouží blízcí přátelé se značnými zkušenostmi z nejrůznějších vztahových peripetií. Zda zamilovaná dvojice dá na jejich dobře míněné rady, ukážou až nejbližší dny plné opatrného oťukávání.
Ztráta soukromí na školních chodbách
Školník Kaštan má s Michalem velmi přátelské vztahy. Právě díky tomuto poutu se student dozví intimní informaci z Františčiny minulosti. Podobné detaily zná čirou náhodou i Laura. Soukromá věc se začne rychle šířit mezi ostatní překvapené spolužáky. Františka se k nepříjemné situaci postaví čelem. Nechce před pomluvami utíkat a rozhodne se událost vyřešit čistě po svém. Pro všechny zúčastněné přesto zůstává zásadní otázkou skutečný původ těchto drbů. Hledání hlavního viníka celou třídu teprve čeká.
Taktické bitvy a obchodní zklamání
Soňa se velmi aktivně angažuje v tajných jednáních za zády Mastného. Snaží se přetáhnout na svou stranu vybrané členy hnutí Za lepší Křečovice a buduje novou síť kontaktů. Její dosavadní snahy nepřinášejí velké ovoce. Uchýlí se proto k poměrně krajnímu řešení a do rozehrané partie vstoupí Jirka Hložánek. Dva zcela odlišní lidé nyní musí najít společnou řeč a vymyslet fungující strategii pro další postup.
Petr Dvořák mezitím stále těžce vstřebává hořkou Filipovu zradu. Při jejich posledním setkání došlo dokonce na fyzickou potyčku. Nyní musí oba muži odložit emoce stranou a řešit čistě praktické následky Filipova nezodpovědného podvodu. Společnou firmu přivedenou na pokraj definitivního krachu musí urychleně zrušit. Čeká je také spravedlivé a průhledné vyrovnání všech zbývajících financí. Oklamaný Petr stojí opět tváří v tvář svému bývalému parťákovi. Musí se snažit udržet pochroumané nervy na uzdě a zachovat si potřebnou chladnou hlavu pro složitá jednání.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).