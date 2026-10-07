Ulice: Patrikova těhotná milenka dorazí do ordinace a potká se s Veronikou

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Patrika z Ulice čekají těžké časy. Místo plánování a posledních příprav před svatbou se svou dlouholetou partnerkou Veronikou, bude řešit milenku a novinky, které slyšet rozhodně nechtěl. Navíc se ty dvě nečekaně setkají. Co tu chceš
Patrik už končí a má za sebou posledního pacienta, když mu někdo klepe na dveře. Za nimi stojí mladá žena a sotva ji spatří okamžitě se vyděsí. „Co tady děláš?“ zašeptá směrem k ní Patrik, sotva otevřel dveře. „Musím s tebou mluvit Patriku. Je to vážný,“ odpoví mu s tím, že na chodbě to řešit určitě nemůžou. Patrik ji ale dovnitř pustit nechce, a jen ji důrazným „Gito!“ chce přinutit, ať neztrácí jeho čas a mluví. „Nechci to řešit mezi dveřmi, prosím…“ obrací se na něj s prosebným hlasem. Ač nerad, pozve ji tedy do ordinace, aby si vyslechl, co má na srdci.
Nečekané setkání
Když ji po chvíli vyprovází ven, rozhodně není ve své kůži a je zjevně otřesený. „Na shledanou a nezapomeňte na příští prevenci,“ oznámí jí najednou Patrik suše mezi dveřmi. „Na prevenci?“ ptá se nechápavě Gita. Pak se otočí a vidí přicházet Veroniku. „No jistě… Na shledanou!“ prohlásí ostře a vztekle a rychle mizí.
Scéna samozřejmě neunikla právě příchozí Veronice, která chce vědět, co jí provedl. „Ale, nebyla tady tři roky, tak jsem to okomentoval,“ nachází rychlou výmluvu Patrik a chce vědět, co tam dělá. „Jdeme kupovat oblek… Jsem tě chtěla překvapit,“ odpoví mu na vysvětlenou. „Byla to poslední pacientka, ne?“ dodá ještě. Patrik je ale zaražený a neodpovídá, a tak chce vědět, jestli je v pohodě.
Chudák Blanka
Patrik se do všeho rozhodne zasvětit Blanku, a ještě pozdě večer jí píše zprávu. „Musím s tebou zítra nutně mluvit,“ stojí v SMS. Blance je jasné, že to nebude jen tak. Mobil raději bez odpovědi odkládá s tím, že to bude řešit až zítra. Když se pak s Patrikem sejde, takovou novinku nečekala a je právem vytočená. „Já jsem udělal strašnou věc,“ přizná se jí bez okolků s tím, že jeho milenka je těhotná a včera mu to oznámila. „Tys mi skoro na kolenou přísahal, žes to skončil,“ syčí na něj naštvaná Blanka, která se bude muset rozhodnout, jak s takovou informací naloží.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).