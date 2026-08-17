Ulice: Magda chtěla rok placeného volna, místo toho ji stáhne zpátky gymnázium. Studenti ji prosí o záchranuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ulice: Magda chtěla rok placeného volna, místo toho ji stáhne zpátky gymnázium. Studenti ji prosí o záchranu
Zdeňka Žádníková Volencová přišla v sedmnácti o matku. Specializovaná pomoc pro truchlící teenagery tehdy v...
Píseň s více než 35 miliony zhlédnutí na YouTube nikdy nebyla oficiálně vydána. Její textařka tvrdí, že z...
Jiří Mádl odmítl nabídku Tomáše Vorla, který chtěl do svého filmu Džob obsadit malého Františka. Herec a...
Sofie Frida Höppnerová poprvé promluvila o heroinu, strip klubu i o tom, proč se jako dítě cítila jako...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Badinková promluvila o přechodu: V životě bylo všechno v pořádku, ale mně prostě nebylo dobře
- Osudové ženy Hynka Čermáka: Svatbě s první se vyhýbal, druhá pláchla a třetí si vzal tajně
- Byl rok 1999, pomoc nula, vzpomíná Žádníková na smrt maminky. Bylo jí 17 a musela se postarat o sebe i svou sestru
- Rádia hrají Boky jako skříň od Farné na černo, říká žena, která píseň napsala. Kaňok za hit nedostala ani korunu