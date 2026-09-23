Ulice: Klárka spadla z kola a Adriana se zhroutila. Pavel musí do Španělska, kde bude čelit své minulosti

V seriálové Ulici bude i tento týden rušno. Rozjedou se dva příběhy, které mají jeden motiv: minulost, která se nedá zavřít do šuplíku. VIP život zaznamenal, že Adriana trne hrůzou poté, co se Klárka zranila na kole, a místo úlevy po ošetření začne rozebírat, kdo za dceru nesl odpovědnost a kdo selhal.
Pavel zase dostane od Lindy nabídku jet do Španělska expandovat Království hraček, jenže ve Španělsku žije Bára, žena, se kterou se rozešel, aniž by cokoli skutečně uzavřel. Obě linky tohle pondělí až pátek neřeší finální rozuzlení. Řeší něco těžšího: jestli postavy dokážou důvěřovat lidem kolem sebe, i když je to bolí. Klárčino kolo a Adrianin strach
Oficiální preview mluví o „Klárčině zranění na kole“ bez bližší diagnózy, ale žádná zlomenina, žádná hospitalizace. Přesto je incident dost na to, aby Adrianu emočně srazil na kolena. Důvod?
Eddie a Prokop měli Klárku hlídat jako „náhradní tatínci“ a podle ukázky TV Nova něco podcenili. Ve škole to vyjde najevo a Adriana zjistí, že se nehoda stala mimo její dohled. Pro pochopení její reakce je klíčový kontext posledních týdnů. Klárka tajně posílá fotky biologickému otci do Brazílie, idealizuje si ho a čeká, že přijede. Z rebelky hyperochranitelskou matkou
Kdo sleduje Ulici dlouhodobě, ví, že Adriana Pešková bývala úplně jiná postava.
Útěky z domova, drogy, nešťastné vztahy, pokus o sebevraždu, profil na webu TV Nova připomíná, čím vším si postava, kterou hraje Sandra Nováková prošla. Dnešní Adriana je pravý opak: Klárka je „celý její svět“ a představa, že se dceři něco stane bez jejího vědomí, ji paralyzuje víc než cokoli z vlastní minulosti. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Právě tenhle posun dělá z týdenní linky víc než epizodní nehodu. Adriana nekontroluje Prokopa proto, že by mu nevěřila jako člověku. Kontroluje ho proto, že nedůvěřuje světu, a
přenáší na něj zodpovědnost za vlastní strach. Oficiální materiály přitom naznačují, že směr příběhu míří k obnově důvěry, ne k rozpadu vztahu. Prokop si podle preview „zaslouží její důvěru“ a Adriana se to má teprve naučit přijmout. Pavel, Linda a politická debata
Druhá velká linka týdne začíná nevinně. Linda, majitelka Království hraček, dostane šanci prosadit firemní výrobky na španělském trhu. Na služební cestu potřebuje parťáka a automaticky počítá s Pavlem. Problém?
Ve Španělsku žije Bára, Pavlova bývalá partnerka a kolegyně z téhož obchodu s hračkami. Jejich vztah se zlomil letos v červnu, kdy Bára odjela za synem Matějem do Španělska. Z plánovaného krátkého pobytu se stalo stěhování a Pavel tehdy řekl jasné „je konec“.
Jenže Španělsko pro ně není neutrální území. Už dřív spolu byli v Barceloně za Matějem a podle oficiálního bonusu je návrat „pořádně zabral“. Teď má Pavel letět znovu, tentokrát ne za Bárou, ale s vědomím, že tam je.
Týdenní preview nechává otevřené, jestli k setkání vůbec dojde. Pavel teprve hledá sílu se minulosti postavit. Čisté rozuzlení v pěti epizodách? Podle nás nepravděpodobné, spíš se otevře další vrstva komplikací. Vedle dvou hlavních linek týden nabídne i politické drama v Křečovicích: Soňa a Jirka se utkají v předvolební debatě, kde hrozí vytahování starých křivd. Kdo získá navrch, preview tají.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová