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Ulice: „Já ji zničím." Patrik se svěří Blance a ta má jasno. Musí Veronice říct pravdu

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V seriálu Ulice se dnes bude řešit Patrikova nevěra a těhotná milenka. Blanka hned ráno vyrazí za ním do ordinace a po novinkách zůstane v šoku.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:23

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