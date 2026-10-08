Ulice: „Já ji zničím." Patrik se svěří Blance a ta má jasno. Musí Veronice říct pravdu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se dnes bude řešit Patrikova nevěra a těhotná milenka. Blanka hned ráno vyrazí za ním do ordinace a po novinkách zůstane v šoku. Gita je těhotná
Blanka dorazí do Patrikovi ordinace a rovnou prohlásí, že vypadá strašně a co se děje. „Já jsem nespal ani minutu. Blanko, ty seš jedinej člověk, kterýmu to můžu říct. Já jsem udělal strašnou věc. Já… Gita je těhotná.“ Blanka se neudrží a na Patrika vyjede a připomene mu, jak ji prosil a co jí sliboval. Patrik přísahá, že to s ní skončil a na tom srazu se viděli naposledy.
Dítě si chce Gita rozhodně nechat. Moc si toho nestihli včera říct, Patrik přizná, že byl tak v šoku, že se nedokázal ani na nic zeptat. Ona jen přišla, řekla, že je těhotná a že si dítě nechá a on nemá vymýšlet žádné jiné možné řešení.
Já ji zničím
Blanka vidí jediné možné řešení – musí Veronice říct pravdu. „Já ji zničím. Prostě já vím, že si to zasloužím. Ale ta představa, že o ni přijdu…“ hroutí se Patrik. „Přestaň myslet na sebe a přestaň se litovat. Ještě nevíme, jak se k tomu postaví,“ míní Blanka.
Patrik si jen povzdechne s tím, že jak by se asi k takové zradě mohla jeho snoubenka postavit. „Prosím tě, ne, že teď budeš dalších x dní vymýšlet scénáře, co udělá Veronika. Ty musíš jít za ní, rozumíš. Seber se a jdi za ní! Všechno jí to řekni a řekni jí pravdu. Nic nezatajuj.“
Třeba se stane zázrak
„Já nevím… Třeba… Třeba se prostě stane zázrak, třeba to nějak ustojí,“ vlévá mu naději do žil Blanka. Patrik ale kroutí hlavou s tím, že zázraky se nedějí. „Alespoň v tomhle ne.“ Blanka začíná pochybovat, že jí to řekne. Tohle jí ale nesmí tajit. „Tak kdybych se, víš s Gitou, domluvil na nějakým nulovým kontaktu, jen bych jí dával peníze nebo…“ ale větu nedořekne a začne se mezi slzami smát s tím, že to, co říká, je absolutní hloupost. „Jo, ano, já vím. Já to musím Verunce říct. Blanko, za čtrnáct dní máme termín svatby,“ prohlásí Patrik.
Blanka mu skočí do řeči s tím, že právě kvůli tomu jí to musí říct. „Musíš myslet na ni. A Patriku upřímně i teda na mě. Jako pro mě to bylo do teď docela dost na hraně a po tady tom, co vím teď… Chápeš to, já to nedokážu. Já se jí budu podvědomě vyhýbat. Já se jí nedokážu podívat do očí a dělat, že se nic neděje!“ vzteká se Blanka s tím, že to má dopad i na ni.
Blanku teď zajímá jediná věc, a to, kdy to udělá. „Co nejdřív? Já se na to musím nějak připravit a zvolit vhodnou chvíli.“ Blanka se jej snaží povzbudit, už se to stalo a on nemá být zbabělec a vyřešit to.
Blanku si odchytne Veronika
Bohužel se Blance nepodaří nepozorovaně proklouznout kolem salonu – tam na ni už čeká Veronika a pozve ji dovnitř s tím, že se jí musí na něco zeptat. Chce vědět, co je s Patrikem. Včera spolu byli vybírat oblek a on byl úplně mimo. Blanka se raději vymluví na vaření a velký přísun práce a rychle mizí.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda Ulice 5204).