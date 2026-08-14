Ulice: Erik chtěl Natálii podpořit v pečení videem. Místo toho spustil lavinu, která zasáhne celou rodinu

Stačí jedno dobře míněné gesto a svět sociálních sítí se obrátí proti vám. Přesně to se stane Natálii Bubníkové v dvaadvacáté sezoně denního seriálu TV Nova, která
startuje v pondělí 17. srpna 2026. Erik natočí svou partnerku při pečení a video sdílí online, s upřímným záměrem ukázat její talent. Jenže místo pochvalných reakcí se pod příspěvkem rozjede lavina komentářů, které míří na Natálii osobně. Ne na dort, ne na recept. Na ni. Podpora, která se zvrhne v hejt
Erikova motivace je čitelná: vidí, jak Natálii pečení baví, a chce jí pomoci získat pozornost. Inspiruje ji ke sdílení na sociálních sítích a sám natočí video, které má fungovat jako odrazový můstek. Problém nastane ve chvíli,
kdy se příspěvek dostane k širšímu publiku. Komentáře se rychle odkloní od kulinářského obsahu a zamíří k osobním útokům, které s moukou ani šlehačkou nesouvisejí. Natálie se ocitne v situaci, na kterou ji nikdo nepřipravil: čelí nenávisti lidí, které nezná, kvůli videu, které nechtěla.
Podle
oficiální ukázky TV Nova se Natálie bude s touto vlnou potýkat dlouhodobě. Nejde o jednorázový incident, ale o dějovou linku, která postupně vtáhne celou rodinu. Kamila, „Darina“ a lež z lásky
Tady příběh dostane druhý rozměr. Kamile, Natáliině matce, se nedaří jen přihlížet.
Rozhodne se dceru podpořit, ale zvolí cestu, která může napáchat víc škody než samotné negativní komentáře. Založí si falešný profil pod jménem „Darina“ a začne pod Natáliinými příspěvky psát povzbudivé komentáře.
Na první pohled nevinný tah. Jenže lež má krátké nohy, a to i v digitálním prostoru. Pokud se pravda provalí, Natálie zjistí, že jediná skutečně vřelá podpora, které věřila,
pocházela od matky schovávající se za cizí identitu. Důvěra mezi matkou a dcerou, to je sázka, kterou Kamila riskuje. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Nejsilnější moment celé linky není samotné video ani negativní komentáře pod ním. Je to fakt, že obě „pomoci“,
Erikova veřejná i Kamilina skrytá, Natálii ve výsledku komplikují situaci z opačných stran. Erik ji vystaví cizím lidem, Kamila ji oklame jako nejbližší člověk. Rodinný tlak roste ze všech stran
Linka se neomezuje na trojúhelník Erik–Natálie–Kamila. Do děje stále výrazněji vstupuje Sebastian a tlak na mladý pár zvyšují i Soňa s Egonem. Rodina Hruškových se tak
v úvodu nové sezony ocitá v situaci, kdy se každý snaží pomoci po svém, a právě ta kumulace dobře míněných zásahů vytváří skutečný konflikt.
Oficiální článek TV Nova k 22. sezoně zasazuje tuto linku do širšího rámce: podzim 2026 má stát nejen na dramatech, ale i na velkých životních milnících a pevných mezilidských vazbách. Příběh Natálie a jejího okolí ukazuje, jak snadno se pevná vazba promění v zranitelné místo. Kde a kdy nové díly sledovat
Dvaadvacátá sezona Ulice se vrací na obrazovky v pondělí 17. srpna 2026. Vysílací slot zůstává beze změn,
od pondělí do pátku od 18:30 na TV Nova. Kdo nestíhá lineárně, najde celé díly na nova.cz, premiérové epizody pak běží i na platformě Voyo.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová