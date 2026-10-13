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Ulice: Egon chce dát vztahu se Soňou novou šanci a vyzná se jí ze svých citů

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Dennívýzva
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Soňu Čechovou z Ulice čeká překvapení od jejího bývalého manžela Egona. Ten se za ní zastaví a to, co jí chce říct, ji vyvede z míry.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:33

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