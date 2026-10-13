Ulice: Egon chce dát vztahu se Soňou novou šanci a vyzná se jí ze svých citů

Soňu z Ulice čeká překvapení od jejího bývalého manžela Egona. Ten se za ní zastaví a to, co jí chce říct, ji vyvede z míry.
Potřebuji tě
Sonin úspěch ve volbách se s ní rozhodl hned v pondělí oslavit Egon. Sonin bývalý manžel nešetřil během společné večeře lichotkami. Hned druhý den za ní přijde znovu, a to ve chvíli, kdy se Soňa chystá na schůzku na radnici. „Ahoj starostko,“ pozdraví ji s úsměvem a dodá, že jí to moc sluší: „Snad ještě víc než včera.“ Soňa za lichotku poděkuje ale rovnou mu oznámí, že už musí jít a nemá na něj čas. Míří totiž na jednání s Lepšími Křečovicemi.
„Aha. A v kolik? Nemáš na mě aspoň dvacet minut?“ odmítá to Egon vzdát. Soňu zajímá, jestli něco potřebuje. „No, tebe… Soňo,“ odpoví vážným hlasem Egon a Sonin nechápavý výraz mluví za vše. „Já nevím, asi je pravda, že stará láska nerezaví,“ pokračuje ve svém vyznání. „Jo takhle. Tebe přestala bavit ta nová přítelkyně,“ rýpne si do něj Soňa. Egon se nechce na tohle téma bavit a podle něj to nemá řešit. „Já si už je prostě delší dobu říkám, že jestli bysme to mi dva spolu neměli ještě zkusit.“
Chceš si polepšit?
„Jo… Když ze mě bude ta starostka, že by sis polepšil,“ nevěří vlastním uším Soňa. Egon se jen zasměje s tím, že o to přece vůbec nejde. „I když to možná souvisí, protože od tý doby, co si v politice, si jiná. Taková, jako dřív, když jsem se do tebe zamiloval. Úplně hoříš, směješ se, máš elán. Prostě moje Soňa je zpátky,“ pěje na ni ódy.
„Jo?“ vzdychne Soňa a Egon přitaká, že jen popisuje to, co vidí a snaží se ji pomalu přitáhnout k sobě. Soňa jej chytne za sako, čímž mu dá na okamžik naději, že jde vše pro něj správným směrem. „Tak v tom případě, Egone, máš smůlu,“ a odstrčí jej náhle od sebe. „Já nejsem jedna z tvých milenek, za kterou si přiběhneš, kdykoliv se ti zachce.“
Nedáš mi to zadarmo, chápu
„Jasný, musíš se trochu cukat, chápu,“ směje se její reakci Egon. „Ne, ne, nechápeš. Já se necukám, já tě odmítám. Tady jsou dveře,“ prohlásí Soňa a jde je otevřít. „Nechceš mi dát druhou šanci zadarmo, to se mi líbí. Takovou jsem si tě bral.“
„Potom jsme se rozvedli, pamatuješ?“ pohotově zareaguje Soňa a se slovem „prosím“ jej dál posílá z bytu. „Oukej, pokračování příště. Já se vrátím…!“ a sotva to Egon dořekne, zabouchne mu dveře před nosem. Na chvíli se ještě mračí, ale pak se sama pro sebe pousměje.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Epizoda Ulice).