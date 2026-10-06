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Ulice: Blanka ví o těhotenství milenky, ale mlčí. Svatba se blíží a pravda může zničit všechno, co Patrik s Veronikou mají

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Patrikova milenka je těhotná. Blanka to ví, Veronika ne, a svatba se blíží každým dílem seeriálové Ulice.
Ulice: Blanka ví o těhotenství milenky, ale mlčí. Svatba se blíží a pravda může zničit všechno, co Patrik s Veronikou mají

Ulice: Blanka ví o těhotenství milenky, ale mlčí. Svatba se blíží a pravda může zničit všechno, co Patrik s Veronikou mají

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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