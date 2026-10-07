Ulice: Blanka cítí, že je pro Evžena až na druhém místě. Přišla s nápadem, který ho vyvedl z míry, pak se objevil Rosťa

Vztah Blanky a Evžena v Ulici se nerozpadá kvůli nevěře ani dramatickému skandálu. Rozežírá ho něco mnohem běžnějšího: chronický nedostatek společného času. Podle oficiální
týdenní anotace TV Nova oběma Blanka to cítí čím dál ostřeji a rozhodne se jednat. Evžen na její iniciativu reaguje rozpačitě, a než stihne vstřebat první šok, vpluje do děje Rosťa a odčerpá pozornost, která měla konečně patřit jí. „v poslední době chybí čas, který by trávili jen spolu“. Proč má Blanka pocit, že v Evženově životě ustupuje do pozadí
Evžen Šmýd patří k postavám, jejichž hlavní slabinou je paradoxně jejich největší přednost. Obětavý, spolehlivý, vždy ochotný přiložit ruku k dílu, ať už
na statku, v rodině, nebo při potížích vzdálenějších známých. Jenže právě tahle neúnavná péče o okolí systematicky ukrajuje z prostoru, který by měl hájit pro Blanku.
Už v srpnu 2026 naznačila TV Nova v jedné z ukázek, že jejich vztah byl „na bodu mrazu“ a společný výlet do Milána ho oživil jen dočasně.
Zářijová krize tedy nepřichází z čistého nebe. Narůstala měsíce. Blanka nepotřebuje velké romantické gesto, potřebuje, aby se Evžen dokázal na chvíli zastavit a být přítomný. Právě to se mu opakovaně nedaří. Blančin odvážný plán a pomůcka, která Evžena zaskočila
Když slova přestanou zabírat, Blanka zvolí jinou strategii. Navrhne Evženovi, že by mohli svůj intimní život „trochu okořenit“. Už samotná myšlenka ho znervózní. Evžen patří spíš ke konzervativnějším typům a představa experimentování ho evidentně vyvádí z komfortní zóny.
Skutečný zlom ale přijde vzápětí. Evžen narazí v Blančině nočním stolku na nezvyklou pomůcku, kterou si pro tento účel připravila. Podle
bonusového videa TV Nova z 9. září 2026 jde o předmět natolik nečekaný, že Evženova reakce osciluje mezi úžasem a zděšením. Nova konkrétní typ pomůcky záměrně nepojmenovává, což jen posiluje diváckou zvědavost. Podstatné ovšem je, co ten nález odhaluje: Blanka se snaží. Aktivně hledá cestu zpátky k partnerovi. A Evžen místo toho, aby pochopil hloubku její frustrace, reaguje rozpaky. Rosťův návrat jako zesilovač starého vzorce
A pak se na scéně objeví Rosťa. Podle archivních záznamů TV Nova k 9. září 2026 nejde o novou postavu, nýbrž o znovuotevřenou dějovou linku;
Rosťa se vrací do aktivního příběhu po delší odmlce. Co přesně tentokrát od Evžena potřebuje, otevřené zdroje nespecifikují. Důležitější je ale mechanismus, který jeho příchod spouští.
Evžen okamžitě přepne do záchranářského režimu. Stačí, aby se v jeho blízkosti objevil někdo s problémem, a veškerá energie se přesměruje ven z domova.
Blanka zůstane se svým nápadem, pomůckou i frustrací sama. Rosťa tu nefunguje jako milostný rival, nepředstavuje romantickou hrozbu. Představuje něco horšího: důkaz, že Evžen svůj vzorec nedokáže přerušit ani ve chvíli, kdy mu partnerka vysílá nejsilnější signál, jaký umí. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Civilní krize, která rezonuje víc než seriálová nevěra
Právě v tom spočívá síla aktuální zápletky. Scenáristé Ulice tentokrát nesáhli po milenci, anonymním dopisu ani po tajemství z minulosti.
Postavili konflikt na součtu drobných přehlédnutí a odkládaných potřeb, na situaci, kterou zná spousta reálných párů. Blanka a Evžen jsou podle oficiálních materiálů stále prezentováni jako „stabilní pár“. Rozchod v dostupných zdrojích potvrzený není. Krize je ale rozehraná a její vyústění zůstává otevřené.
Celá linka spadá do dílů vysílaných v týdnu od 7. do 10. září 2026. Kdo chce zachytit Evženův výraz při nálezu v nočním stolku i Rosťův vstup do děje, má jasné vysílací okno.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová