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Ukrajinský dron proletěl 120 km za frontu a vyřadil radar Nebo-M za 2,1 miliardy Kč. Rusové ho rušili, ale marně

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Operátoři jednotky SIGNUM dovedli dron k cíli i poté, co jim ruské rušení shodilo obraz. Navigovali poslepu, podle přístrojů a zkušeností.
Nebo-M sledovaný ukrajinským dronem

Nebo-M sledovaný ukrajinským dronem

Zdroj: Ministerstvo obrany Ukrajiny
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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