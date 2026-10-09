Ukrajinský Anubis zasáhl tam, kde to Rusy bolí nejvíc. S hlavicí až 50 kilo spálil dílnu, kde se skládaly drony

Terčem byl servisní bod ruské 27. samostatné motostřelecké brigády ve vesnici Novojehorivka v kupjanském rajonu, kterou Rusko drží od roku 2022. Z dodaných dílů se tu skládaly bojeschopné stroje. Při úderu shořely kamery, vrtule, baterie, ovladače i testovací plocha, na které se drony zkoušely před odesláním k operátorům. Zásah provedly společně posádky 429. brigády bezpilotních systémů „Achilles“ a 9. brigády Sil bezpilotních systémů. Potvrdil ho velitel brigády Jurij Fedorenko příspěvkem na Telegramu, ke kterému připojil video z operace.
Dron, kterému nevadí rušení GPS, sériově vyrábí Německo
Anubis je ukrajinský úderný dron kategorie „middle strike“. Jde o střednědosahovou munici, která umí nad cílem kroužit a kombinuje prvky umělé inteligence s autonomní navigací. Spojení s ním drží Starlink, takže dron zůstává použitelný i tam, kde protivník potlačuje signál GPS. Při úderech do ruského týlu, kde se s rušením dá počítat, je to podstatná vlastnost.
Hlavice váží 30 až 50 kilogramů. Běžné frontové FPV, které operátor řídí na vzdálenost několika kilometrů, nese mnohem menší nálož a hodí se na zákop nebo obrněné vozidlo. Anubis doletí dál a udeří silněji, a proto míří na stacionární cíle v zázemí, jako jsou sklady, dílny a velitelská stanoviště.
Od dubna 2026 je dron součástí ukrajinsko-německé výrobní dohody, kterou potvrdila Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Sériová výroba běží v Německu.
Pájení, firmware, zkušební let: co Rusové ztratili spolu s dílnou
Dron, který dorazí na frontu v krabici, ještě není připravený k boji. V polní dílně ho technici nejdřív zapájejí, potom nastaví řídicí jednotku a nahrají firmware. Následuje zkušební let a nakonec úprava pro konkrétní misi. Ukrajinský armádní web ArmyInform v reportáži z frontové laboratoře FPV popsal, že každý dron má svou „osobnost“. Myslí tím individuální vyladění, které stroji dá až technik v dílně, nikoli továrna.
Proto ruskou brigádu nespasí ani nová dodávka hotových dronů. Spolu s dílnou přišla o prostor a vybavení na servis a testování. Chybí jí také zásoby kamer, baterií a vrtulí, ze kterých se opravuje, a zřejmě i část zavedeného systému, kterým se materiál dostával k operátorům v první linii. Nejhůř se nahrazují specialisté, kteří znají konkrétní typy strojů, protože takové lidi nelze objednat spolu s díly.
Fedorenko už po dřívějších podobných zásazích uvedl, že zničení skladových zásob donutilo ruské jednotky zavést limity na používání dronů. Neměly totiž čím opravovat stroje, které se vrátily poškozené.
Doktrína Drone Line počítá s lovem dronů ještě na zemi
Ukrajinské ministerstvo obrany představilo v dubnu 2026 doktrínu Drone Line jako jednotný systém nasazování bezpilotních prostředků. Jejím cílem je ničit místa, kde nepřítel drony připravuje, odpaluje a řídí, a to dřív, než se jejich účinek projeví na frontě nebo nad ukrajinskými městy. Úder v Novojehorivce do tohoto rámce přesně zapadá. Generální štáb ukrajinské armády v hlášení z 29. srpna 2026 výslovně zmínil údery na místa skladování, přípravy a startu úderných dronů i na stanoviště jejich řízení.
Rozsah škody zůstává nejasný. Zásah dokládá jen Fedorenkův příspěvek s videem a nikde nezazněl počet zničených strojů ani informace o tom, kolik techniků dílna měla. Bez těchto údajů nelze odhadnout, za jak dlouho brigáda servis obnoví.
Dopad se nejspíš omezí na frontový úsek, který 27. brigáda obsluhovala. Ruské útoky Šáhidy na ukrajinská města stojí na úplně jiném logistickém řetězci a jedna spálená dílna v kupjanském rajonu je neohrozí.
Jak se do příběhu Anubisu dostala firma z Velké Bíteše
Anubis vyrábí společnost Airlogix a ta v červenci 2026 oznámila memorandum s českou PBS Velká Bíteš o výrobě malých turbínových motorů. Český výrobce se tak zapojuje do dodavatelského řetězce firmy, jejíž dron právě zasáhl ruské zázemí v Charkovské oblasti.
Dronovou válkou se zabývá i česká obrana. NATO v červencovém dokumentu konstatovalo, že drony zásadně mění charakter válčení a že incidentů s nimi na východním křídle Aliance přibývá. Armáda ČR v září 2026 uspořádala cvičení Drone Shield 2026, které se soustředilo na obranu proti bezpilotním hrozbám.