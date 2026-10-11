Ukrajinské Su-27 smazaly z mapy stanoviště operátorů ruských dronů. Dvě pumy, dva zásahy, záznam zveřejnil sám pilot

Video z bojové mise zveřejnil začátkem října 2026 jeden z pilotů na telegramovém kanálu Sunflower. Ukrajinský server Censor.NET ho převzal 4. října a připojil stručný popis: stanoviště ruských operátorů dronů je zničené a lidé uvnitř nepřežili. Místo ani datum náletu ukrajinská strana nezveřejnila a odkazuje na operační důvody. Všechno, co se o zásahu ví, tak pochází od ukrajinské strany a ze samotného záznamu.
Co se stane s frontou, když operátorům dronů zmizí stanoviště
Zasažená budova sloužila jako místní uzel pro jeden konkrétní úsek fronty. Operátoři odsud koordinovali průzkumné lety, opravovali míření dělostřelectva a posílali do akce úderné drony. V podobných objektech se při dřívějších zdokumentovaných zásazích našly komunikační systémy, sklady dronů a někdy i moderní termovizní technika.
Po zničení stanoviště nemá kdo řídit průzkumné drony ani koordinovat FPV drony. Korekce dělostřelecké palby se zpomalí, případně se úplně zastaví. Na válku jako celek to nemá vliv, ruské jednotky v daném sektoru ale okamžitě přicházejí o oči i o úderné prostředky.
Ukrajinský generální štáb na přelomu září a října opakovaně řadil mezi prioritní cíle sklady dronů, místa jejich přípravy a startu i stanoviště, odkud se drony řídí.
Pilot Su-27 Dmytro má za sebou zhruba 250 vzletů a téměř 200 pum
Ze zveřejněných materiálů vyplývá jen základní průběh. Su-27 shodily na předem identifikovaný objekt ve východním sektoru dvě řízené pumy a obě zasáhly cíl. Budova podle zdroje přestala existovat i s posádkou.
Otevřených otázek zůstává víc. Nevíme, kolik letounů se mise účastnilo, jakou munici piloti použili ani kdy přesně k náletu došlo. Ukrajinské ministerstvo obrany v jiném materiálu uvádí, že Su-27 byly upraveny pro západní klouzavé pumy JDAM-ER. Jejich dosah 50 až 95 kilometrů dovoluje pumu uvolnit daleko od cíle a ministerstvo u nich udává přesnost kolem 5 až 15 metrů. Při jiných misích 39. brigády, která Su-27 provozuje, se objevovaly i menší pumy GBU-39. Který typ letěl tentokrát, zdroj neuvádí a z videa ho určit nelze.
Pilot s volacím znakem Dmytro z této brigády v zářijovém rozhovoru pro ArmyInform uvedl, že má za sebou zhruba 250 bojových vzletů a téměř 200 shozených pum. Při takové bilanci je bombardování ruských pozic pro piloty Su-27 každodenní prací.
Kolik ruských letounů se může vrhnout na jediný Su-27
Materiál z dubna 2026 popisuje 39. brigádu jako jednotku, která létá pod neustálou hrozbou ruské protivzdušné obrany. Velitel ukrajinského letectva dříve popsal situace, kdy na jednoho ukrajinského pilota současně útočí pozemní protivzdušná obrana a pět až devět ruských letounů.
Su-27 je stroj navržený v osmdesátých letech a nemá vlastnosti, které by ho skryly před radary. Klouzavé pumy mu dovolují shodit náklad desítky kilometrů od cíle, takže nemusí vlétnout přímo do zóny protivzdušné obrany. I tak se ale dostává do prostoru, kde ho může zasáhnout raketa dlouhého dosahu nebo zachytit nepřátelský letoun.
Ukrajinské letectvo ztráty pilotů i strojů přiznává.
Belgorod, Mirage, termovize: říjnovému náletu předcházely podobné údery
Už v srpnu 39. brigáda pumami srovnala se zemí zamaskovaný průzkumný bod i s kompletní termovizní sestavou. V září zasáhl pilot francouzského Mirage obdobný cíl pumami AASM HAMMER. O dva dny později ukrajinské síly kombinací leteckých pum a raket HIMARS zničily stanoviště operátorů dronů v Belgorodské oblasti, a s ním i komunikační techniku a sklad dronů.
Intenzita těchto útoků odpovídá tomu, jak Rusko drony nasazuje. Varšavský analytický institut OSW popsal týdny, kdy Rusko vypouštělo tisíce dronů v několika vlnách. Mířily mimo jiné na logistickou infrastrukturu na západě Ukrajiny nedaleko polských hranic. Ukrajina proti tomu postupuje dvojím způsobem: drony sestřeluje ve vzduchu a zároveň ničí zázemí, odkud startují a odkud se řídí. Účinek každého takového zásahu je místní, protože zničené stanoviště ubere koordinované útoky na jednom úseku fronty.
Agentura AP koncem září informovala o nových proudových dronech v ruském arzenálu a o rostoucím tlaku na ukrajinskou protivzdušnou obranu.