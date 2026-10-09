Ukrajinské Su-27 na videu zničily dva ruské cíle. Za září Kyjev hlásí přes 11 tisíc zásahů hluboko za frontou

Video zveřejněné 6. října zachycuje bojový výpad stíhaček Su-27 ze 39. taktické letecké brigády. Letouny shodily na pozice ruských jednotek dvě letecké bomby a brigáda hlásí, že oba cíle zničila. Úsek fronty ani typ munice záběry neprozrazují. Výsledek tedy stojí jen na hlášení samotné brigády a z klipu ho nezávisle ověřit nejde. Smysl mu dávají předchozí zásahy téže jednotky, které jsou veřejně doložené.
Velitelské stanoviště s operátory dronů otevřelo sérii úderů
Řada začíná 13. srpna. Brigáda tehdy dvěma řízenými bombami zničila taktické velitelské stanoviště i s operátory bezpilotních letounů. Na tomto případu je nejlépe vidět, co Ukrajina myslí „likvidací velitelství“. Útok nemířil na velký armádní štáb, nýbrž na malý uzel, bez kterého ruské jednotky přicházejí o průzkum, spojení a koordinaci palby.
Zhruba o měsíc později, 14. září, zasáhly bomby GBU-39 dvě houfnice D-30 na Doněcku. O patnáct dní později, 29. září, dopadly dvě bomby GBU-62 na ruské opěrné body na záporožském směru. Su-27 v obou případech posloužily jako nosiče západní přesné munice.
Ve všech třech případech šlo o pevné nebo polopevné objekty, které ruská armáda potřebuje k vedení boje. Čtyři výpady proti stejnému typu cílů za necelé dva měsíce už jsou metoda.
Ruský protiletadlový prostředek zasažený 552 kilometrů od fronty
Su-27 bombardují v blízkosti fronty, kampaň jako celek ale sahá mnohem dál. Ukrajinské ministerstvo obrany za září 2026 hlásí přes 11 tisíc potvrzených zásahů na cíle vzdálené víc než 20 kilometrů od fronty. Počet zásahů za hranicí 50 kilometrů byl podle něj rekordní, přesné číslo ale souhrn neuvádí. Jeden zvlášť zmíněný úder vyřadil prostředek ruské protivzdušné obrany ve vzdálenosti 552 kilometrů.
Jde o čísla, která si ministerstvo počítá samo, a souhrn neříká, kolik zásahů připadá na letectvo a kolik na jiné zbraně. Za jediný zářijový týden podle něj Ukrajina zničila deset bodů řízení dronů a pozemních stanic operátorů. To je tentýž druh cíle, jaký Su-27 zasáhly v srpnu.
Britský think-tank RUSI v těchto útocích vidí odhalené slabiny ruské obrany v zázemí: přesuny se zpožďují, maskování nestačí a zasažené prostředky je nutné neustále obnovovat. Podle jeho analytiků taková strategie sama nestačí, aby Moskvu dotlačila k jednacímu stolu. Za klíčovou otázku považují, jak rychle Rusko dokáže škody po každém zásahu nahradit. Na tu podle RUSI odpovídá čím dál obtížněji. Válka mezitím dopadá i na civilisty. Mise OSN za srpen 2026 evidovala nejméně 372 zabitých a 2 349 zraněných civilistů a za prvních osm měsíců roku jich napočítala víc než za celý rok 2025.
Kam se v ukrajinském letectvu vejde stíhačka z osmdesátých let
Su-27 je konstrukce z osmdesátých let, navržená jako čistá stíhačka pro vzdušné souboje. Na Ukrajině dnes nese řízené bomby GBU-39 a GBU-62 a slouží jako přesný úderný prostředek proti pozemním cílům. Letoun stavěný pro boj ve vzduchu tak dostal úplně jinou práci.
Podle analýzy RUSI z července 2026 Ukrajina stále provozuje část flotily MiG-29 a několik Su-27. Využívá je k protivzdušné obraně, k odpalování protiradarových střel AGM-88 HARM a k útokům klouzavými bombami. Páteř stíhacího letectva už tvoří F-16 a menší počet francouzských Mirage 2000-5. Ty RUSI označuje za „zdaleka nejflexibilnější a nejefektivnější“ ze všech typů, ať jde o jakoukoli misi.
Su-27 tedy technologickou špičku netvoří. Drží tlak tam, kde F-16 zatím nestačí kapacitou, a tam, kde úkol spočívá v doručení řízené bomby na známé souřadnice. Ukrajina jich podle RUSI provozuje jen několik.
Simulátory F-16 a výcvik až osmi pilotů zajišťuje Česká republika
Na výpadech, jako byl ten z 6. října, má Česko nepřímý podíl. Česká armáda zajišťuje výcvik až osmi ukrajinských pilotů včetně simulátorové a pozemní přípravy. Cvičné letouny L-39 slouží jako přechodová platforma v rámci koalice pro budování leteckých schopností, která Ukrajině pomáhá opustit sovětský model provozu letectva a přejít na západní. V dubnu 2026 ukrajinský ministr obrany poděkoval mimo jiné Česku za dodávku mobilních simulátorů F-16.
Celková česká vojenská pomoc od roku 2022 zahrnuje 390 kusů techniky a desítky tisíc kusů velkorážové munice. Čeští výrobci k tomu dodali materiál za 6,5 miliardy korun a Česko vycvičilo bezmála deset tisíc ukrajinských vojáků.
Premiér Andrej Babiš v lednu 2026 potvrdil, že muniční iniciativa bude pokračovat, pokud ji budou financovat další státy. Vyslání českých vojáků na Ukrajinu zároveň odmítl. Vojenskou pomoc jako takovou hodnotí česká veřejnost spíše vstřícně. Podle průzkumu STEM ale 65 % lidí dává přednost rychlému konci války i za cenu územních ústupků Ukrajiny.