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Ukrajinské F-16 tráví v belgických hangárech až 40 týdnů. Víc než polovina celé flotily nemůže vzlétnout

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Ukrajinské F-16, které ještě vzlétnou, nemají dost raket, a piloti proto v některých misích přecházejí na kanon a útočí zblízka. Západ dodal letadla rychleji než servis, díly a munici, které je udrží ve vzduchu.
Ukrajinské F-16 tráví v belgických hangárech až 40 týdnů. Víc než polovina celé flotily nemůže vzlétnout

Ukrajinské F-16 tráví v belgických hangárech až 40 týdnů. Víc než polovina celé flotily nemůže vzlétnout

Zdroj: Foto: Official Navy Page from United States of America MCSN Zachary A. Anderson/U.S. Navy - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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