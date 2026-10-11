Ukrajinské F-16 tráví v belgických hangárech až 40 týdnů. Víc než polovina celé flotily nemůže vzlétnout

Belgie v létě 2026 potvrdila, že Ukrajině pošle dalších sedm F-16. Do bojového nasazení půjdou tři. Zbylé čtyři poslouží jako zdroj náhradních dílů pro letouny, které ještě létají. Když dárce rozebere čtyři stroje ze sedmi na součástky, ukazuje to, jak vážně chybějí díly. Stejný nedostatek se ve zprávách z celého roku 2026 vrací v různých podobách: v dlouhých opravách, ve vyschlých dodávkách raket i v tom, kolik letových hodin ukrajinské F-16 spotřebují na lov dronů.
Prohlídka, která v USA trvá nejvýš šest týdnů, se v Belgii táhne měsíce
Depotní údržbu ukrajinských F-16 má na starosti belgická firma Sabena Engineering, která provozuje evropské centrum excelence pro tento typ. V amerických depech zabere standardní fázová prohlídka dva až šest týdnů. Ukrajinský letoun je v Belgii mimo službu až 40 týdnů, protože k samotné prohlídce se přidává čekání na díly, plánování a řešení dodatečně zjištěných závad. I ve srovnání s horní hranicí amerického rozpětí je to téměř sedmkrát déle. Analytický server The War Zone upozornil, že brzdou je celý nově budovaný válečný zásobovací řetězec, který nestačí tempu fronty.
Koncem září 2026 přinesl Wall Street Journal údaj od nejmenovaného západního zdroje: mimo provoz je víc než polovina ukrajinské flotily. Kolik strojů to v absolutních číslech znamená, veřejně potvrzené není. Nizozemsko darovalo 24 letounů, Dánsko 19 a Belgie se smluvně zavázala dodat 30 do roku 2028, takže z darovacích smluv skutečný stav flotily vyčíst nejde.
Ukrajina tak své F-16 ztrácí hlavně v hangárech, sestřely nad frontou hrají menší roli. Při tempu nasazení a oprav, jaké platilo na jaře 2026, by mohla provozuschopné stroje vyčerpat do konce roku.
Tři týdny bez dodávek nechaly flotile jen hrstku sidewinderů
V březnu 2026 agentura Reuters zjistila, že dodávky raket vzduch-vzduch od partnerů na víc než tři týdny úplně ustaly. Pro celou flotilu tehdy zbyla jen hrstka raket AIM-9 Sidewinder. Zda výpadek způsobilo zpoždění na americké, nebo evropské straně, agentura potvrdit nedokázala.
V září 2026 představitel ukrajinského letectva Jurij Ihnat uvedl, že se situace nezlepšila natolik, aby piloti mohli létat bez omezení. Spotřebu raket prudce zvyšují masivní nálety ruských proudových dronů. Piloti proto v některých misích sahají po palubním kanonu M61 Vulcan. Rotační dvacetimilimetrová zbraň vyžaduje přiblížení k cíli na krátkou vzdálenost, což je proti rychlému cíli mimořádně riskantní manévr.
Výpadek zasahuje i mimo samotné F-16. Rakety AIM-120 AMRAAM používá také pozemní systém NASAMS, takže každá chybějící dodávka oslabuje dvě vrstvy protivzdušné obrany současně.
Na co ukrajinské F-16 spotřebují letové hodiny a rakety
Podle britského think-tanku RUSI sestřelily ukrajinské F-16 od poloviny roku 2024 výrazně přes 2 500 útočných dronů a pomáhají i proti střelám s plochou dráhou letu. Letouny, které měly posilovat vzdušnou převahu, se tak staly drahým nástrojem proti levným cílům. Každá letová hodina přibližuje stroj k další fázové prohlídce a každá vystřelená raketa ubírá ze zásoby, kterou Západ nestíhá doplňovat. Úspěšné nasazení proti dronům tak ještě zrychluje oba nedostatky popsané výše.
Proti ruským stíhačkám mají ukrajinské F-16 navíc technologickou nevýhodu. RUSI uvádí, že Su-35 mají výkonnější radar a rakety s delším dosahem. Sestřel Su-35 ukrajinským F-16 v červenci 2026 proto analytici označili za mimořádně působivý. Ukrajinští piloti slabší výbavu vyvažují taktikou a propojením s pozemními systémy, pohodlnou převahu ve vzduchu jim to ale nezajistí.
Varování přišlo už v květnu 2024. Kyjev tehdy teprve cvičil techniky
Americká kontrolní zpráva z května 2024 upozorňovala, že program F-16 pro Ukrajinu táhne za sebou rozsáhlou logistiku. Desítky ukrajinských techniků teprve procházely výcvikem a západní kontraktoři měli program doprovázet roky, než si Kyjev vybuduje vlastní kapacity. Dnešní krize tedy přichází s více než dvouletým předstihem ohlášená.
Česko se na programu podílí okrajově. Premiér Petr Fiala v květnu 2024 oznámil dodání prvního simulátoru pro piloty F-16 a v září 2025 mluvil o plánovaném výcviku ukrajinských pilotů na podzvukových letounech. Česká muniční iniciativa se ale soustředí na dělostřelecké granáty, letecké rakety do ní nespadají.
Ukrajinské nebe dál hlídají Patrioty, NASAMS, IRIS-T a síť krátkého dosahu SHORAD. Každý uzemněný F-16 však přesouvá zátěž na tyto systémy, které samy trpí nedostatkem interceptorů. V říjnu 2026 kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského oznámila nové přísliby munice od Kanady a Německa.