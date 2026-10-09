Ukrajinské drony zasáhly ruský závod na srdce vrtulníků. Ve Snižném se vyrábějí lopatky turbín pro jejich motory

Záběry se objevily 6. října 2026 a přihlásil se k nim 413. pluk Sil bezpilotních systémů „Raid“. Jde o jednotku, jejíž obsluhu dálkových úderných dronů letos v srpnu sledovali reportéři agentury Associated Press. Podle oficiálního oznámení ukrajinských ozbrojených sil se útok odehrál už 11. září 2026. Nasadil při něm 4. prapor pluku spolu s dalšími složkami obrany úderné drony FP-2. Říjnové video tedy operaci zpětně potvrzuje a o tom, co v areálu shořelo, toho mnoho neprozrazuje.
Snižné nikdy nepostavilo celý vrtulník. Dodává ty nejhůř nahraditelné díly
Strojírenský závod ve městě Snižné na okupované části Doněcké oblasti nikdy nesestavoval letouny ani vrtulníky. Vyrábí disky a lopatky kompresorů a turbín pro plynové turbínové motory. Tyto součástky pracují při extrémních teplotách a otáčkách. Jejich výroba potřebuje specializované obráběcí a tepelné kapacity a přestěhovat ji do jiné haly ze dne na den nejde. Ze všeho, co do motoru patří, se nahrazují mnohem obtížněji než hotový stroj.
Historicky byl závod strukturální jednotkou ukrajinského podniku Motor Sič, jednoho z největších výrobců leteckých motorů na světě. Výroční zpráva Motor Siče za rok 2017 uvádí Snižné výslovně jako místo, kde vznikají lopatky plynových turbín a díly leteckých motorů.
Motor Sič stojí za motorovou rodinou TV3-117 a VK-2500. Ta pohání desítky typů vrtulníků řad Mi a Ka: transportní Mi-8 a Mi-17, bitevní Mi-24, Mi-28 a Mi-35, námořní Ka-27 i útočné Ka-52. Ukrajinská armáda v souvislosti s útokem hovoří jen obecně o motorech pro bitevní letouny a bojové vrtulníky a konkrétní typy nejmenuje. Vazba na vrtulníky Mi a Ka tak vychází z historie Motor Siče a oficiální oznámení ji neobsahuje.
Jak se závod ukrajinského Motor Siče ocitl v ruském Rostecu
Od roku 2014 Snižné nekontroluje Kyjev. Závod přesto pracoval dál. Podle ukrajinského ministerstva vnitra dostával přes zahraniční prostředníky polotovary a vyráběl z nich díly pro letecké motory. Na papíře patřil ukrajinské firmě, ve skutečnosti zásoboval ruský obranný průmysl.
V říjnu 2024 to Moskva zpečetila i formálně a závod začlenila do okruhu státní korporace Rostec, pod kterou spadá většina ruské zbrojní výroby. V areálu navíc vznikalo učebně-výrobní centrum, které má připravovat lidi pro další provoz. Kdo staví školicí zázemí, počítá s provozem na roky dopředu.
Rusko potřebuje nová letadla, ale stejně naléhavě musí opravovat ta, která už má. Každý motor smí odlétat jen omezený počet hodin a potom musí na generální opravu. Při ní se mění lopatky a disky turbín a dokud nejsou k dispozici, vrtulník nebo letoun zůstává na zemi.
Před Snižným naváděl pluk Raid úder na výrobce ruské mikroelektroniky
Útok na Snižné patří do širší kampaně, kterou Síly bezpilotních systémů veřejně označují jako strategii hloubkových úderů. Cíle leží až 1 500 až 2 000 kilometrů za frontou. Patří mezi ně vojenské závody, rafinerie, exportní přístavy i logistické uzly. Ukrajina tím dává najevo, že dosah dronů chce využívat proti zázemí, ze kterého ruská armáda čerpá.
Pluk „Raid“ už v březnu 2026 v reálném čase korigoval úder na závod Kremnij El v Brjansku, který vyrábí mikroelektroniku pro ruskou armádu. Snižné do stejné řady zapadá. Po elektronice přišly na řadu díly, na kterých závisí servis letectva.
Ukrajinské ministerstvo obrany celý přístup popisuje jako novou válečnou doktrínu s názvem Drone Line. Mezi jednotkami, které ji naplňují, uvádí 413. pluk jménem.
Kolik měsíců výpadku? Rozhodne, co přesně drony FP-2 trefily
Jeden zásah jednoho závodu ruské letectvo neuzemní. Rusko má širší průmyslovou kooperaci a náhradní kapacity hledat může. Z otevřených zdrojů ovšem nelze zjistit, kdo by výrobu ze Snižného převzal a v jakém objemu. Specializované obráběcí a kontrolní linky na lopatky turbín se nestaví za týden.
Počet ruských vzdušných útoků na ukrajinská města po jediném úderu sotva klesne. Účinek se projeví až v delších opravách. Vrtulník, který se měl vrátit do služby za měsíc, může čekat dva nebo tři, případně skončí jako zdroj náhradních dílů pro jiný stroj. Pokud drony zasáhly jen obvodové budovy, bude dopad omezený. Pokud zničily pece, obráběcí centra nebo kontrolní linky, počítá se výpadek na měsíce.
Ruská protivzdušná obrana útok nezastavila, přestože jde o závod Rostecu na okupovaném území desítky kilometrů od fronty. Ukrajinská strana ho proto mohla nejen provést, ale také natočit a zveřejnit. Rozsah škod po zářijovém útoku ukrajinské ozbrojené síly podle vlastních slov stále upřesňují.