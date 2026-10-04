Ukrajinské drony potápějí ruské lodě a NATO je chce. Soukromí investoři do nich dali 47krát méně než státy

Na Ukrajině dnes působí kolem 1 500 firem z obranné techniky a zhruba třetina z nich vyvíjí bezpilotní systémy. Od nápadu k nasazení na frontě jim nový výrobek trvá týdny. Když armáda objedná dron, který je skladem, přes státní platformu DOT-Chain Defence, dostane ho v průměru za devět dní. Rheinmetall nebo Lockheed Martin počítají své akviziční cykly na roky, takže v rychlosti jim Ukrajinci utíkají o celé řády. Na frontě tahle rychlost rozhoduje. Na trhu s kapitálem a certifikacemi ale zatím Ukrajincům mnoho nepřinesla.
Kolik peněz do ukrajinských dronů pošlou soukromí investoři
Analytici Kyiv School of Economics sepsali, co investorům v ukrajinské obranné technice překáží. Jako první uvádějí exportní omezení, kvůli kterým není jisté, kam smí firma své výrobky prodávat. Dalším problémem je slabé účetnictví části startupů. Investor do nich vkládá peníze, aniž by jejich hospodaření mohl spolehlivě prověřit. Ke všemu se přidávají nejasná pravidla kolem duševního vlastnictví a rozdílné zájmy států a soukromých fondů.
Ukazuje se to na penězích. Zahraniční vlády a veřejné instituce poslaly ukrajinskému obrannému průmyslu v roce 2025 nejméně 6,1 miliardy dolarů, podle podkladu zhruba 143 miliard korun. Soukromé investice a granty pro firmy z obranné techniky dosáhly za stejné období kolem 129 milionů dolarů. Soukromníci tedy přispěli zhruba 47krát méně než státy.
Za takového poměru obor stojí téměř celý na rozhodnutích vlád, a ta se mohou s každými volbami změnit. Pro velkou sériovou výrobu jsou přitom podle téhož rozboru nezbytné hlavně soukromé peníze.
Proč UFORCE sídlí v Británii a americkou pobočku vede bývalý úředník
Firma UFORCE ukazuje, jak se ukrajinská zbrojovka připravuje pro západní investory. Veřejnosti se poprvé představila 5. března 2026 a zároveň oznámila, že uzavřela první investiční kolo. Kolik peněz získala, z podkladu nevyplývá. Sídlo si zvolila ve Spojeném království, protože tamní právo dobře znají americké i evropské fondy. Dne 18. května 2026 jmenovala šéfem pro Spojené státy Seana Plankeyho, bývalého úředníka americké vlády. Dne 21. července 2026 podepsala memorandum s firmou RECONCRAFT z Oregonu o výrobě autonomních námořních plavidel přímo v USA.
Investory má přilákat hlavně bojová minulost. UFORCE zastřešuje rodinu námořních dronů MAGURA, které se podílely na zničení více než tuctu ruských válečných lodí. Z hladinového bezpilotního plavidla se s nimi poprvé v historii podařilo sestřelit pilotovaný vrtulník i stíhací letoun. Výraz „podíl“ zároveň znamená, že zásluhu sdílejí s dalšími zbraněmi a jednotkami.
Americké námořní drony mají působivé parametry. MARTAC Devil Ray T38 měří 11,6 metru, pluje rychlostí přes 40 uzlů (přes 74 km/h) a na moři vydrží až deset dní. Modulární plavidla Textron TSUNAMI jsou dlouhá 3,6 až 7,3 metru a unesou až 2 270 kilogramů. Výrobci zdůrazňují hlavně vytrvalost, nosnost a otevřenou architekturu. Technicky jsou na špičkové úrovni, jenže ani jedno z těchto plavidel zatím nemá na kontě zničenou válečnou loď ani sestřelený pilotovaný letoun.
NATO chce společné systémy dotáhnout až k sériovému nasazení
Koncem července 2026 spustila aliance s Ukrajinou společný grantový program UNITE Brave NATO. Je zaměřený na obranu proti dronům a na protivzdušnou obranu. Podpořené projekty mají dosáhnout úrovně technologické připravenosti TRL 8, kdy je systém hotový pro sériové nasazení. Program tedy počítá s výrobou pro armády a končí až u výrobku, který se dá nakoupit.
Kyjev mezitím hlídá, aby spolupráce se Západem nevyvedla jeho know-how bez náhrady. V dubnu 2026 vláda schválila jednotná pravidla pro správu duševního vlastnictví v obranném průmyslu, tedy přesně v oblasti, kterou analytici KSE označili za nejasnou.
Vývoz hlídají tři pojistky. Úřady vedou seznam kritických položek a prověřují zemi kupujícího. Vývoz navíc nesmí ohrozit zásobování ukrajinských sil, takže vlastní armáda má při nedostatku přednost před každým zahraničním odběratelem.
Ukrajinská dronová firma už stěhuje vývoj i výrobu do Česka
Ukrajinský obor má málo času. Vyrostl pod tlakem války o přežití a ta ho také pohání. Až boje skončí, tento tlak zmizí. Pokud NATO do té doby nezačlení ukrajinskou rychlost do vlastních nákupů a výroby, zbudou mu po ní jen popsané příklady. UFORCE zatím ukazuje jedinou vyzkoušenou cestu: britské sídlo, americké vedení, výrobu v USA a dodavatele v šesti spojeneckých zemích. Kolem 1 500 dalších firem stejnou proměnou teprve musí projít.
Česko do tohoto přesunu už zapojené je. České ministerstvo zahraničí v květnu 2025 potvrdilo, že česko-ukrajinská spolupráce na munici a dronech funguje. Uvedlo také, že jedna ukrajinská firma přesouvá vývoj i výrobu dronů do Česka, název firmy ale nezveřejnilo. Pro české zbrojovky to přináší tlak i příležitost. Tlak pocítí tam, kde dosud prodávaly dražší nebo pomaleji vyvíjené výrobky. Příležitost mají stát se pro ukrajinské firmy montážním partnerem, výrobcem dílčích systémů nebo cestou k zahraničním zákazníkům.
Ve stejné době se prezident Volodymyr Zelenskyj setkal se zástupci předních českých obranných firem a jednal s nimi o společné výrobě.