Ukrajinská smršť ochromila hlavní moskevská letiště. Rusko hlásí 17 sestřelených střel Flamingo a přes 1 750 dronů

Po noci zůstali v Moskevské oblasti dva mrtví civilisté, devět zraněných a poškozené obytné domy. Tyhle následky jsou ověřitelné. Bilanci sestřelených cílů zveřejňuje jen ruská strana a nezávisle ji zkontrolovat nejde. Spolehlivější obrázek o útoku proto dává doprava v metropoli, kterou útok na několik hodin rozložil. Zastavení celého města se nekonalo.
Šeremetěvo se rozběhlo až po páté hodině ranní
Podle ruských regionálních úřadů mířilo na Moskevskou oblast zhruba 650 dronů. Úřady hlásí zničení 105 z nich na přístupech k samotnému městu a dalších 185 nad oblastí. O osudu zbylých zhruba 360 Moskva mlčí, takže je mohla zachytit obrana dál od metropole, nebo prolétly. Bilance, která nechává bez vysvětlení víc než polovinu ohlášených cílů, toho o úspěšnosti obrany mnoho neprozrazuje.
Ruský letecký úřad Rosaviacija potvrdil omezení provozu na všech čtyřech hlavních letištích moskevského uzlu, tedy na Šeremetěvu, Domodědovu, Vnukovu i v Žukovském. Šeremetěvo zavírali opakovaně a provoz se tam obnovoval až po páté hodině ranní. Pro stovky letů to znamenalo zpoždění a přesměrování.
Vážnější dopad může mít pravděpodobný zásah ropného terminálu Volodarskaja, ze kterého se palivem zásobují právě moskevská letiště. Kdyby se zásah potvrdil, útok by kromě vzdušného prostoru narušil i palivovou logistiku celého leteckého uzlu. Poškození terminálu ale zatím nikdo nepotvrdil.
Střela až s tunou výbušnin, o jejímž odpalu rozhoduje jen Kyjev
FP-5 Flamingo je pozemně odpalovaná střela s plochou dráhou letu od ukrajinské firmy Fire Point. Výrobce uvádí bojovou nálož až 1 150 kilogramů a dolet až 3 000 kilometrů. Oba údaje pocházejí z firemních materiálů a označují deklarované maximum. Střela letí rychlostí kolem 900 km/h v malé výšce, aby unikla radarovému pokrytí, a řídí ji satelitně podporovaná inerciální navigace.
Ukrajina už dřív útočila do hloubky západními zbraněmi, jenže s omezeními. Britsko-francouzský Storm Shadow se odpaluje z letadla a Kyjev ho smí použít jen se souhlasem dodavatele a jen z omezené flotily letounů. Americká balistická raketa ATACMS má dosah kolem 300 kilometrů a je vázaná na systémy HIMARS. Flamingo startuje ze země a vyrábí se v ukrajinských kapacitách. Kyjev kvůli němu nemusí nikoho žádat o povolení ani riskovat vzácné letouny.
Novinkou střela není. Bojově ji Ukrajina nasazuje nejméně od roku 2025 a analytici z otevřených zdrojů sledovali, jak se od prvních nepřesných misí propracovala ke spolehlivějším úderům. Na říjnovém útoku bylo nové měřítko: střely letěly v jedné vlně spolu se stovkami dronů.
Systémy S-400, které hlídají Moskvu, chybějí u Pokrovsku
Ruské ministerstvo obrany po útoku oznámilo, že za 24 hodin sestřelilo nad celým územím federace 17 střel Flamingo a přes 1 750 dronů. Druhé číslo tedy zahrnuje celé Rusko, nejen Moskevskou oblast. Ověřit tyto údaje cíl po cíli nelze. I kdyby platily do posledního kusu, obrana nezabránila obětem, škodám na domech ani zastavení leteckého provozu.
Drony přilétaly z různých směrů a vytěžovaly radary i odpalovací zařízení. Současně s nimi dorazily rychlejší a těžší střely, které se hůř zachycují. Obsluha protivzdušné obrany musela za letu třídit, co je dron za pár tisíc dolarů a co střela s tunou výbušnin. Záchranáři na zemi mezitím řešili dopady trosek, požáry a evakuaci.
Každý systém S-400 nebo Pancir, který brání Moskvu, chybí na frontě u Pokrovsku nebo Kupjansku. Každá noc strávená odrážením stovek dronů navíc stojí munici, palivo a nervy operátorů. Ukrajinská Stavka na zasedání 6. října výslovně zdůraznila, že je potřeba na ruské údery „zrcadlově odpovídat“, tedy stejným způsobem, a zvýšit výrobu dlouhodosahových zbraní. Ukrajina tak Moskvu zničit nepotřebuje. Stačí ji opakovaně vyvádět z rovnováhy a držet ruskou protivzdušnou obranu hluboko v týlu.
FP-9 slibuje 855 kilometrů. Stát zatím potvrdil jinou raketu
V médiích se stále častěji objevuje balistická raketa FP-9 jako další stupeň ukrajinského raketového programu. Oficiálně potvrzenou zkoušku má ovšem zatím jiná zbraň. Prezident Zelenskyj 1. října 2026 oznámil úspěšný test taktické balistické rakety FP-7 s dosahem 200 až 250 kilometrů.
Fire Point na svém webu uvádí u FP-9 dosah do 855 kilometrů a bojovou nálož až 800 kilogramů. Na firemní stránce z veletrhu MSPO stojí hodnota 850 kilometrů. Hranici 1 000 kilometrů, která koluje v sekundárních textech, veřejně dohledatelné materiály výrobce nepotvrzují, a dokud ji Fire Point sám neuvede, jde o přifouknuté číslo.
Stejně nepodložená jsou tvrzení, že německý kancléř Merz přivezl při říjnové návštěvě Kyjeva raketové specialisty, kteří mají FP-9 dokončit. Německý kancléřský úřad i ukrajinská prezidentská kancelář potvrzují obchodní delegaci a obranně-průmyslovou spolupráci v hodnotě 1,3 miliardy eur, specialisty na balistické rakety nezmiňují. Termín dokončení se mezitím posouvá. Hlavní konstruktér Fire Point Denys Štilerman v březnu mluvil o zkouškách FP-9 začátkem léta. Na přelomu září a října se v médiích objevil cíl dokončit vývoj do konce podzimu.