Ukrajinská PVO zneškodnila 161 cílů, v Kyjevě přesto zemřeli dva lidé. Mezi domy ležela nevybuchlá balistická raketa

Sirény se nad Kyjevem rozezněly ve 3:10 ráno. Raketová hrozba trvala téměř čtyři hodiny a poprvé byla odvolána až v 7:06. Klid nevydržel ani do dopoledne, protože v 9:50 město hlásilo dronové nebezpečí znovu. Mezitím Kyjevané řešili cestu do práce: výpadek napětí v trolejové síti zdržel tramvaje, autobusy jezdily po změněných trasách a lanovka stála.
Tu-160 z Belaje, lodě v Kaspickém moři a do toho 130 dronů
Rusko tentokrát nesázelo na jediný typ zbraně. Balistické střely startovaly z Brjanské a Voroněžské oblasti. Řízené střely přilétaly ze vzduchu, ze země i z moře a k nim se přidalo 130 úderných dronů.
Tři strategické bombardéry Tu-160 odstartovaly z letiště Belaja už večer 6. října, tedy dávno předtím, než se v Kyjevě rozezněly sirény. Později se k nim připojily stroje Tu-95 a z Kaspického moře odpalovaly střely lodě.
Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat po útoku popsal, jak Rusko volilo různé směry náletu, měnilo trasy a kombinovalo trajektorie. Jednotlivé vrstvy obrany tak musely v tutéž chvíli reagovat na odlišné hrozby. Balistická střela letí jinou rychlostí a po jiné dráze než řízená střela typu Kalibr, a když dorazí obě v jednom okně, obránce musí síly rozdělit. Otevřená data mluví o nejméně 53 střelách. Kolik balistických raket Rusko celkem vypálilo, ranní hlášení neuvedlo.
Co se stalo s devíti řízenými střelami, které PVO nezachytila?
Pět sestřelených balistických střel vyložil Ihnat jako důkaz, že systém Patriot v noci fungoval. Ověřit se to z dostupných údajů nedá. Bez celkového počtu vypálených balistických raket je pětka číslo bez jmenovatele a úspěšnost obrany proti nim zůstává neznámá. Stejně opatrně je třeba číst i údaj o nejméně 53 střelách. Odpovídá přesně součtu 48 potvrzených řízených a pěti sestřelených balistických, takže jde o spodní hranici.
U řízených střel je obraz jasnější. Obrana jich zachytila 39 ze 48 potvrzených, tedy zhruba 81 procent. U části z devíti zbývajících ráno nikdo nevěděl, zda dopadly, zda je vyřadil elektronický boj, nebo jen zmizely z radarů. Z dronů obrana zneškodnila 117, tedy zhruba devět z deseti.
V Darnyckém obvodu zemřeli dva lidé. Požár zachvátil garážové družstvo a poškodil asi 15 boxů a 10 aut. Zásahy a požáry hlásily i další obvody. Národní policie Ukrajiny navíc potvrdila, že mezi obytnými domy v Darnyckém obvodu leží balistická raketa, která nevybuchla, a čeká na pyrotechniky.
V červnu zabil mnohem větší útok v hlavním městě devět lidí
Rusko 15. června vypálilo na Ukrajinu 70 raket a 611 dronů. Přes 60 raket tehdy mířilo přímo na Kyjev.
Jen v hlavním městě si červnový úder vyžádal devět mrtvých a 43 zraněných. Říjnová noc byla v počtu zbraní menší: dronů letělo zhruba pětina oproti červnu a potvrzených střel nejméně 53 místo sedmdesáti.
Přívlastek „masivní“ si přesto zaslouží, protože balistika, řízené střely ze tří typů nosičů a drony dorazily v jedné vlně. Úspěšnost přes 80 procent u řízených střel nezabránila úmrtím, i když na první pohled vypadá jako vítězství obrany. Útok poskládaný z rychlých balistických střel, nízko letících řízených střel a dronů nemusí uspět celý. Jeho autorovi stačí, když část projde. V Darnyckém obvodu to znamenalo dva mrtvé.
Šest polských hraničních přechodů v pohotovosti už od září
Polské ministerstvo vnitra uvedlo 22. září šest hraničních přechodů s Ukrajinou do stavu zvýšené pohotovosti. Reagovalo tím na ruské útoky na západní Ukrajinu, omezilo provoz a určilo místa, kde se lidé mohou ukrýt. Sousední země tak s možností, že střely nebo jejich trosky zasáhnou infrastrukturu blíž hranicím Evropské unie, počítají v praxi.
Český premiér v červenci mluvil o společném evropském projektu protivzdušné obrany a o zapojení do koalice proti balistickým střelám. Noc na 7. října ukázala, co taková obrana musí zvládnout: Ukrajina potřebuje současně protibalistickou i protidronovou vrstvu a každý další systém zvyšuje počet zachycených střel. Evropská komise mezitím pro zimní plán 2026/2027 vyčlenila dalších 920 milionů eur na opravy energetických sítí a posílení rozvodů.