Ukrajinská FP-7 poprvé zaútočila a Rusové ji nezastavili. Balistická raketa letí k cíli až 5 400 km/h

Záběry se na Zelenského sociálních sítích objevily 1. října 2026. Raketa FP-7 na nich odstartuje z nakloněné vodicí lišty, kterou nese obyčejný přívěs, a zmizí v ohni a dýmu. Prezident mluvil o prvním bojovém použití a výsledek označil za úspěšný. Kyjev přitom neřekl, na co raketa mířila. Server Defense Express s odvoláním na Wall Street Journal uvádí, že zasáhla cíl na okupovaném území Ukrajiny.
Na videu je jen start. Dopad ani cíl Kyjev neukázal
Zveřejněný záznam končí krátce po odpálení. Dopad v něm chybí a stejně tak jakékoli vyhodnocení škod. Zelenskyj ještě ten den mluvil o úderech v Orlovské, Samarské a Brjanské oblasti a v Černém moři, s žádným z nich však FP-7 přímo nespojil. O úspěchu rakety tak zatím svědčí jen prezidentovo slovo a zpráva amerického deníku, kterou převzal ukrajinský oborový web.
Doložit se dá jen tolik, že raketa odstartovala, doletěla k cíli a ruská protivzdušná obrana ji na ose útoku nezachytila. Veřejné zdroje neuvádějí, kde obrana selhala. Mohla raketu vůbec nezaznamenat, mohla ji ztratit při sledování nebo mohl minout samotný záchyt.
Třicetkrát rychlejší než Šáhid: proti FP-7 pomůže jen specializovaná obrana
Podle aktuální specifikace výrobce letí FP-7 rychlostí až 1 500 metrů za sekundu, tedy až 5 400 km/h. Íránský dron Šáhid, který Rusko posílá na ukrajinská města, se pohybuje nízko a rychlostí kolem 180 km/h. Raketa je tak zhruba třicetkrát rychlejší. Navíc vystoupá do výšky 60 kilometrů a k cíli se vrací strmou trajektorií. Zelenskyj v červnu 2026 na prezidentském webu označil balistické střely za „objektivně hůře zachytitelné“ a tahle čísla mu dávají za pravdu.
Ukrajinské ministerstvo obrany považuje za nejúčinnější prostředek proti balistickým raketám americké střely PAC-3 pro systém Patriot. Rusko má na okupovaných územích a v příhraničí systémy S-300 a S-400. Ty umějí balistické cíle teoreticky zachytit, jejich skutečná účinnost je ale sporná a závisí na tom, kde stojí, v jakém jsou stavu a jak včas dostanou varování. Na ose, kudy letěla FP-7, ruské protibalistické krytí buď chybělo, nebo nestačilo.
Z letových zkoušek do boje za pouhých osm měsíců
Hlavní konstruktér Fire Point zveřejnil první záběry z letových zkoušek v únoru 2026. Tehdy firma uváděla dosah kolem 200 kilometrů a hlavici o hmotnosti 150 kilogramů.
Dnešní specifikace slibuje víc. Dosah narostl na 250 kilometrů a hlavice na 200 kilogramů, přesnost firma udává na 14 metrů. Všechny tyto hodnoty pocházejí od výrobce, který je během roku několikrát upravil, a nezávislé ověření k nim neexistuje. Čtenář by je proto měl brát jako firemní údaje, nikoli jako změřený výsledek. Je to také jeden ze dvou případů v tomto textu, kdy stojí za to zdůraznit rozdíl mezi tvrzením a doloženým faktem.
Odpalovací zařízení je záměrně jednoduché. Ruský Iskander potřebuje mohutný víceosý podvozek, kdežto FP-7 vystačí s lištou na běžném přívěsu, který se snáz maskuje, rychleji rozvine a vyjde levněji. Na polském veletrhu MSPO firma představila raketu jako cenově efektivní náhradu amerických ATACMS. Cenu ale nezveřejnila, a tak tvrzení o úspoře zatím nemá čím se doložit.
Kyjev ji může odpálit kdykoli, aniž by žádal spojence o souhlas
Ze zbraní, které Ukrajině dodal Západ, potřebuje britská Storm Shadow souhlas dodavatele. Jde o střelu s plochou dráhou letu odpalovanou z letadla s doletem přes 250 kilometrů. Americké ATACMS zase podléhají schválení ve Washingtonu. Domácí Neptun má dolet do 300 kilometrů a hlavici 150 kilogramů, je však stavěný hlavně proti lodím a pozemním cílům a létá jinak. FP-7 je první ukrajinská balistická raketa odpalovaná ze země, o jejímž použití rozhoduje jen Kyjev. Ze všech vlastností rakety má právě tahle největší váhu, protože ji na rozdíl od rychlosti nebo přesnosti nezpochybňuje žádný chybějící údaj.
Dosah 250 kilometrů pokryje okupovaná území a velkou část ruského příhraničí. Na Moskvu raketa nedosáhne. Na sklady munice, velitelská stanoviště, logistické uzly a soustředěnou techniku v týlu fronty ano. Pokud výroba poroste, bude Rusko muset rozšířit protibalistické krytí a cenné cíle přesouvat dál od fronty.
Kdo kromě Kyjeva o FP-7 stojí a kdy ji uvidí Praha
Po zveřejnění videa Zelenskyj oznámil, že raketa přechází do výroby. Kolik kusů má vzniknout, neuvedl. Už v srpnu 2026 tvrdil, že Ukrajina dokáže vyrobit vlastní střelu i odpalovač a že chce domácí balistiku používat pravidelně.
Raketa má i obrannou budoucnost. Fire Point v červnu 2026 podepsal memorandum s německou firmou HENSOLDT a v projektu FREYJA na základě FP-7 vyvíjí protibalistický interceptor pro evropskou obranu. Francie projektu oficiálně přislíbila průmyslovou podporu.
Česká a ukrajinská vláda podepsaly už v roce 2024 společné prohlášení o obranně průmyslových projektech. Hlásí se v něm i k iniciativě ZBROYARI, která financuje ukrajinskou zbrojní výrobu. Fire Point bude vystavovat na pražském veletrhu Future Forces, který se koná od 21. do 23. října 2026.