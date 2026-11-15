Ukrajinka Svitolinová terčem sprostých urážek na Turnaji mistryň. Na svědomí to má mít Sabalenková

Údajná věta je krátká a hrubá. Účet Ukrainian Tennis • BTU na síti X zveřejnil záběr, na kterém podle něj Aryna Sabalenková v ruštině pronesla jednu ze dvou variant: „zasraní Ukrajinci, do prdele“, nebo „zasraná ukrajinská děvka, do prdele“. Příspěvek ze 14. listopadu cituje
Sport.cz. Nejde o zvukový záznam, ale o odezírání ze rtů. Rozhodčí Marijana Čičaková podle dostupných informací žádnou urážku nezaznamenala. Elina Svitolinová ji na tiskové konferenci nekomentovala a Sabalenková nebyla po utkání médiím k dispozici. Obvinění tak zatím nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil. Dopadá ale do vztahu, který je už několik let zatížený válkou. Zápas, který rozhodoval o semifinále
Kalifornské Indian Wells se většině fanoušků pojí s březnovým turnajem BNP Paribas Open. Tentokrát ale hostí FAGE WTA Finals, tedy Turnaj mistryň, který se hraje od 8. do 15. listopadu 2026. Páteční duel Svitolinové se Sabalenkovou nebyl čtvrtfinále. Šlo o poslední zápas skupiny 2 a vítězka brala poslední volné místo v semifinále.
Ukrajinka vyhrála 6:3, 3:6, 6:1. Podle oficiální rekapitulace
WTA ukončila sérii pěti porážek s Běloruskou, porazila ji poprvé po šesti letech a do semifinále Turnaje mistryň se vrátila poprvé od roku 2019. Pro nasazenou dvojku to znamenalo konec turnaje s jednou výhrou a dvěma porážkami.
Rozhodl třetí set. Sabalenková v něm podle Sport.cz gestikulovala a ztrácela nervy, zatímco Svitolinová utkání v klidu dotáhla. Po posledním míči přišel známý obraz: žádné podání ruky. Svitolinová pak mluvila hlavně o tom, jak psychicky náročný zápas to byl. O slovech, která se v té chvíli začala šířit po sociálních sítích, nemluvila.
Co video ukazuje a co ne
Celé obvinění stojí na jednom záběru a jedné interpretaci. Účet Ukrainian Tennis • BTU sledoval pohyb rtů Sabalenkové a sám nabídl dvě možná znění. Obě míří na národnost soupeřky a obě obsahují vulgaritu. Rozdíl je jen v tom, jestli šlo o „Ukrajince“ obecně, nebo o „ukrajinskou děvku“, tedy přímo o Svitolinovou.
Nevíme ale, jak zřetelně Sabalenková mluvila. Nevíme ani, jestli ta slova někdo na kurtu slyšel a jestli je zachytily televizní mikrofony. Oficiální text WTA o zápase řeší výsledek, postup a semifinálové dvojice. O incidentu v něm není ani zmínka. Jak se ke kauze postaví organizátoři, zatím není jasné.
Fanoušci se mezitím přou naplno. Rámec celé kauzy určil ukrajinský účet, který ze záběru udělal virální obvinění. Kdo chtěl v Sabalenkové vidět viníka, dostal argument. Kdo jí chce věřit, poukazuje na to, že odezírání ze rtů není důkaz. Obě strany přitom mají v ruce stejných pár vteřin videa.
Co na to říkají pravidla WTA
Pravidla WTA pro rok 2026 rozlišují dva prohřešky, mezi kterými by se údajný výrok pohyboval: Slyšitelná obscénnost: sprostá slova pronesená zřetelně a dost nahlas, aby je někdo slyšel. Pokuta až zhruba 115 tisíc korun. Verbální napadení: urážlivý nebo ponižující výrok o jiné osobě. Pokuta až zhruba 230 tisíc korun.
Pravidla navíc umožňují postih i dodatečně. Hráčku lze nahlásit za nevhodné chování, které rozhodčí na kurtu neviděli ani neslyšeli, pokud se negativně projevilo v televizním přenosu. Pokud chování nahlásí jiná hráčka, rozhodčí nebo turnajový činovník, může přijít pokuta i bez varování během zápasu. Diskvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a rozhoduje o ní vrchní rozhodčí.
Zatím ale nebyl oznámen žádný trest. Proč Čičaková nic nezaznamenala, také nikdo nevysvětlil. Podle nás se nabízí prosté vysvětlení: pokud Sabalenková mluvila tiše, pro sebe a rusky, rozhodčí na stoličce ji slyšet nemusela, i když je pohyb rtů na videu vidět. Právě v tom je důkazní problém. Pravidla trestají slova, která zazní, ne slova, která si někdo přečte ze rtů.
Válka u sítě: ruce, fotka a Melbourne
Kdyby šlo o dvě hráčky bez minulosti, kauza by nejspíš zapadla. Jenže Svitolinová a Sabalenková spolu na kurtu nemluví už od ruské invaze na Ukrajinu. Ukrajinka, stejně jako další její krajanky, nepodává ruku ruským ani běloruským soupeřkám. Bělorusko totiž umožnilo ruským jednotkám použít své území k útoku. Podle
BBC Sport Svitolinová slíbila, že ruku nepodá, dokud nepřijde mír a Ukrajina nezíská zpět svá území.
Divákům to často nedochází. Ukrajinky byly po zápasech vypískány, protože publikum odmítnutí podat ruku vnímalo jako neúctu. Svitolinová proto už v roce 2023 žádala turnaje, aby divákům postoj Ukrajinek vysvětlily. Wimbledon to tehdy odmítl.
Turnaj mistryň v Indian Wells přitom začal napjatě ještě před prvním míčem. WTA nezveřejnila tradiční společnou fotografii všech osmi singlistek, jen individuální portréty a menší skupinové snímky. Italská La Repubblica i tenisový web Clay uvádějí, že Svitolinová odmítla pózovat s Ruskou Mirrou Andrejevovou a Běloruskou Sabalenkovou. Vyfotila se jen ve skupině bez nich.
Nejbližší paralelou je ale letošní lednové Australian Open. Sabalenková tehdy porazila Svitolinovou v semifinále 6:2, 6:3 a po mečbolu, opět bez podání ruky, podle detailního záběru vyslovila něco, co francouzský web Orange odezřel jako anglickou vulgaritu, v překladu „Naser si!“. Podle Orange tomu „vše nasvědčovalo“. Opatrnější francouzský server TennisActu upozorňoval, že bez jasného zvuku nelze být kategorický. Sabalenková na dotaz tvrdila, že směrem ke Svitolinové nic neřekla a jen poděkovala rozhodčí.
Rozdíly mezi oběma případy jsou zřetelné. V Melbourne šlo o krátkou anglickou frázi po výhře. V Indian Wells o delší ruskou větu v emocích prohraného zápasu, která navíc míří na národnost. Vzorec je ale stejný: detailní kamera, ticho v záznamu, odezírání ze rtů a hráčka, která nic nepotvrdí. Podle nás právě tohle ukazuje, jak hluboko se válka propsala do ženského tenisu. Už se nebojuje jen o míče, ale i o podané ruce, společné fotky a jednotlivá slova.
Svitolinová se teď střetne s Noskovou
Z českého pohledu je nejdůležitější sobota. Svitolinová jako druhá ze skupiny 2 vyzve v semifinále Lindu Noskovou, která vyhrála skupinu 1. Zápas je na programu po duelu Andrejevové s Pegulovou.
Linda Nosková Elina Svitolinová Postavení ve skupině 1. místo, skupina 1 2. místo, skupina 2 Cesta turnajem dvě výhry ve dvou setech, těsná porážka s Pegulovou ve třech porážka, pak třísetové výhry nad Muchovou a Sabalenkovou Vzájemná bilance 3 výhry 1 výhra Poslední vzájemný zápas výhra 6:3, 7:6(5) ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porážka
Podle
WTA je Nosková debutantkou Turnaje mistryň a se Svitolinovou vede 3:1. Podle nás má Češka dobrou výchozí pozici. Soupeřka má za sebou dva dlouhé zápasy a emočně vyčerpávající večer, po kterém navíc čelí otázkám, které s tenisem nesouvisejí. Svitolinová si ale do semifinále nese i sebevědomí z výhry nad světovou dvojkou.
Sabalenková mezitím doplatí i v žebříčku. Vyřazením definitivně přišla o druhé místo. Podle průběžného žebříčku vede Jelena Rybakinová s 8 099 body, druhá Andrejevová má 6 706 bodů a třetí Sabalenková 6 685. Oficiálně se změna projeví v pondělí.
Ve finále sezony se tak hraje o titul, ale v pozadí se řeší i jedna věta, kterou nikdo neslyšel. Dokud Sabalenková nepromluví nebo WTA nerozhodne, zůstane po ní jen pohyb rtů na videu a zase jednou nepodaná ruka u sítě.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný